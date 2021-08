Début de la fin pour Cuomo ⋆ .

in

Jusqu’à présent, le gouverneur Andy Cuomo a semblé surmonter la double tempête du scandale des maisons de soins infirmiers et les multiples allégations de harcèlement sexuel. Sur ce dernier front, beaucoup dépendait de ce que faisait le procureur général de New York, rival politique de Cuomo. Cette chaussure est tombée ce matin, alors que AG Letitia James tenait une conférence de presse et annonçait la publication d’un rapport sur l’enquête de son bureau sur Cuomo.

Le rapport est brutal, comme décrit par James :

RUPTURE : La procureure générale de New York, Letitia James, annonce que le gouverneur Andrew Cuomo est coupable de harcèlement sexuel de plusieurs femmes. https://t.co/VlT7z8drtO pic.twitter.com/YbKZ7CV7Bo – Newsmax (@newsmax) 3 août 2021

Ce fil fournit un bon résumé:

Elle dit qu’il a enfreint la loi de l’État et la loi fédérale – Shane Goldmacher (@ShaneGoldmacher) 3 août 2021

James dit que les preuves ont montré “une image profondément troublante mais claire” Dit Cuomo engagé dans des tâtonnements, des baisers, des câlins et des commentaires indésirables. Dit Cuomo a créé un «lieu de travail toxique». Cite un « climat de peur » dans le bureau du gouverneur. – Shane Goldmacher (@ShaneGoldmacher) 3 août 2021

Plus de détails sur le soldat de l’État que M. Cuomo aurait harcelé, avec un témoin corroborant :. Trooper s’est senti «complètement violé». pic.twitter.com/GM4gXcMkoo – Shane Goldmacher (@ShaneGoldmacher) 3 août 2021

Cuomo a également comparu devant la presse et a affirmé pour sa défense qu’il mettait plus ou moins tout le monde dans la patte. Il a apparemment demandé à son équipe de préparer un montage de photos de Cuomo embrassant diverses personnes ou leur posant les mains:

c’est de la merde psychotique pic.twitter.com/9Zsf1tMxJW – Siraj Hashmi (@SirajAHashmi) 3 août 2021

Les gens sur Twitter ne l’achètent pas :

“Je le fais avec tout le monde”, est une défense intéressante du comportement sexuellement inapproprié. – Ashley Parker (@AshleyRParker) 3 août 2021

Comfortably Smug unit joliment les deux scandales Cuomo :

Préféreriez-vous faire confiance à votre fille ou votre grand-mère autour d’Andrew Cuomo – Comfortably Smug (@ComfortablySmug) 3 août 2021

Cuomo dit qu’il ne démissionnera pas, et le procureur général James dit qu’elle ne portera pas d’accusations criminelles, mais laissera cela aux autorités locales compétentes. Nous sommes donc peut-être dans une impasse pour le moment. Pourtant, il est difficile de voir Cuomo traverser cette tempête.