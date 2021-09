Début de la nouvelle tendance haussière BTC ? Crypto Trader Lark Davis dit que Bitcoin vient de confirmer un signal haussier rare

Le commerçant de crypto et influenceur YouTube, Lark Davis, a déclaré que Bitcoin (BTC) venait de confirmer un signal haussier massif.

Dans une nouvelle vidéo, Davis dit à ses 432 000 abonnés YouTube que Bitcoin vient de faire clignoter la «croix d’or», un événement technique considéré par de nombreux commerçants comme un signe de rassemblements à venir.

“C’est arrivé. C’est officiel. C’est confirmé. Nous avons une croix d’or sur Bitcoin. C’est, bien sûr, le croisement de la moyenne mobile à 50 jours de la moyenne mobile à 200 jours. C’est vraiment agréable à voir.

Davis examine également l’histoire des croix dorées dans Bitcoin pour voir si l’événement est un indicateur haussier fiable. Selon le crypto-trader, la dernière fois que BTC en a confirmé un en mai 2020, il a connu un rallye de 700%.

Davis dit qu’une autre croix d’or en avril 2019 a vu la BTC augmenter de 200%, tandis qu’une en septembre 2015 a lancé un “méga rallye de taureaux non-stop” qui a fait passer le prix de la crypto la plus élevée de 300 $ à 20 000 $.

Le trader examine également la première croix d’or de BTC en février 2012, où la principale crypto-monnaie a augmenté de plus de 22 000% au cours des mois suivants.

Cependant, Davis note qu’une croix d’or ne garantit pas nécessairement une dynamique à la hausse, car celle qui s’est formée en mars 2020, deux semaines avant que la pandémie de Covid-19 ne finisse par être un faux signal.

« Vous n’auriez pas pu appeler ça dans TA (analyse technique)… [Covid] était un macro-événement inattendu qui a fait baisser le prix, donc cette croix d’or a fini par ne pas réaliser un rallye massif, mais c’est à cause d’un événement externe qui s’est produit.

Davis ajoute qu’une autre croix d’or s’est produite en juillet 2014, qui, selon lui, a été de courte durée, car le prix de la BTC a chuté d’environ 600 $ à environ 150 $.

“Nous avons eu un petit coup de croix d’or. Celui-ci a entraîné un enthousiasme de courte durée pour le marché, suivi d’un effondrement de 75% du prix du Bitcoin.”

BTC se négocie actuellement à 48 435 $ au moment de la rédaction, soit une augmentation de 25% par rapport à son plus bas de sept jours de 38 578 $, selon CoinGecko.

Image en vedette : Shutterstock/SFIO CRACHO