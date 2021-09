Début de la production du documentaire mettant en vedette Buffy Sainte-Marie

Variété a rapporté qu’un nouveau film documentaire sur Buffy Sainte-Marie, la première et la seule personne autochtone à remporter un Oscar, a commencé la production et sera dirigée par la réalisatrice Madison Thomas.

Intitulé Buffy Sainte-Marie : Carry It On, le long métrage sera un regard en profondeur sur la vie de l’activiste et musicienne, décrite comme un « voyage cinématographique, poétique et musical, mêlant une extraordinaire collection de documents d’archives, certains jamais vu auparavant, avec des images actuelles de Buffy en train de jouer et des interviews de ses camarades de groupe, de ses collègues et de Buffy elle-même.

“Transformer l’histoire de sa vie en une production documentaire est un acte de foi, mais avec White Pine Pictures et Eagle Vision, le processus me semble naturel”, a déclaré Sainte-Marie dans une déclaration exclusive à Variety. “J’ai hâte de vivre l’histoire de ma vie telle qu’elle est racontée à travers leur objectif et de partager cette histoire avec le monde.”

Sainte-Marie est célébrée pour une œuvre extraordinaire, mise en valeur par son chef-d’œuvre de 1969, Illuminations. L’album était le sixième album studio pionnier de l’auteur-compositeur-interprète primé aux Oscars.

Tout au long de sa longue carrière, Sainte-Marie a été une pionnière et une militante infatigable, une artiste novatrice et une perturbatrice du statu quo. Aucune exception à sa carrière, Illuminations a été l’un des tout premiers albums vocaux électroniques. À la différence de son travail précédent, Illuminations incorpore la voix et la guitare acoustique ainsi que les premiers synthétiseurs électroniques pour créer un son expérimental tout à fait unique, pénétrant même le territoire gothique d’avant-garde.

L’album a été réédité lors de l’événement Black Friday du Record Store Day 2019. Pour son 50e anniversaire, l’album – qui comprend les chefs-d’œuvre psychédéliques “Poppies” et “God Is Alive, Magic Is Afoot” – a été remasterisé à partir de son master analogique original par Kevin Gray chez Cohearent Audio et pressé sur un vinyle jaune opaque 180g chez QRP. Logée dans une veste tip-on de style old-school, cette réédition spéciale a été limitée à 2 000 exemplaires dans le monde.

Écoutez le meilleur de Buffy Sainte-Marie sur Apple Music et Spotify.