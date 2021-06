Début de la vaccination des enfants contre l’infection au Covid-19 ; vérifier tous les pays en faveur de la vaccination des enfants

Parmi d’autres pays européens, Pfizer cherche à obtenir les approbations nécessaires des autorités britanniques, norvégiennes et suisses pour la vaccination des enfants âgés de 12 à 15 ans.

Au fil du temps, il est devenu crucial de protéger les enfants de l’infection à Covid-19, car les nouvelles souches émergentes les affectent gravement. Jusqu’à présent, les vaccins contre le coronavirus développés dans le monde n’ont été administrés qu’aux adultes et le vaccin n’a pas été testé pour les enfants. La principale raison était que l’impact viral chez les enfants semblait être relativement faible par rapport à ceux qui sont adultes. Cependant, à mesure que le virus a muté, de plus en plus d’enfants sont infectés. Cela a donné une impulsion à la réalisation d’essais cliniques pour les vaccins Covid-19 chez les enfants.

La semaine dernière, l’Union européenne a donné son feu vert à l’utilisation du vaccin Covid-19 de Pfizer-BioNTech chez les enfants dès l’âge de 12 ans. Cela devrait accélérer le déploiement plus large des vaccins parmi les personnes. En dehors de cela, les États-Unis et le Canada ont également donné des autorisations similaires.

Les pays de l’Union européenne qui ont autorisé la vaccination des enfants comprennent l’Italie qui, le 31 mai, a approuvé l’utilisation du vaccin Pfizer-BioNTech chez les enfants âgés de 12 à 15 ans. L’Allemagne devrait également offrir le vaccin aux enfants âgés de 12 à 16 ans à partir du 7 juin. Le même jour, la Pologne commencera également à vacciner les enfants âgés de 12 à 15 ans. En dehors de ces pays, la France, la Lituanie, l’Estonie, la Roumanie, l’Autriche et la Hongrie lanceront également leur campagne de vaccination pour les enfants. Dans la plupart des cas, les enfants de plus de 12 ans seront vaccinés. Au sein de l’Union européenne, la Hongrie commencera la vaccination des adolescents âgés de 16 à 18 ans.

Parmi d’autres pays européens, Pfizer cherche à obtenir les approbations nécessaires des autorités britanniques, norvégiennes et suisses pour la vaccination des enfants âgés de 12 à 15 ans.

Le Moyen-Orient a également intensifié la vaccination des jeunes. En Israël, la vaccination a déjà été étendue aux 16-18 ans en janvier et à partir de cette semaine, il est probable que les vaccins soient approuvés pour les 12-15 ans. A Dubaï, l’inoculation du vaccin Pfizer-BioNTech a commencé chez des enfants de 12 à 15 ans. Les Émirats arabes unis ont approuvé le vaccin pour une utilisation d’urgence.

Singapour, le Japon et les Philippines ont également donné leur autorisation pour les programmes de vaccination des adolescents à titre d’utilisation d’urgence.

De même en Amérique, le Chili a donné son feu vert à l’utilisation du vaccin Pfizer-BioNTech pour les enfants de 12 à 16 ans. Aux États-Unis, les 12-15 ans recevront également des vaccins car les Centers for Disease Control and Prevention approuvent le vaccin de Pfizer. Le Canada, quant à lui, a également commencé à vacciner les enfants (12-15 ans) après les approbations début mai.

Il est à noter que si de nombreux grands pays se concentrent sur la vaccination des adolescents, de nombreuses régions du monde attendent toujours des doses pour les populations plus âgées qui sont à leur stade le plus vulnérable. Cela a soulevé de nombreuses inquiétudes. En fait, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) exhorte également les pays riches à fournir plutôt des vaccins au programme COVAX.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.