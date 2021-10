Début de l’action RDBX : 7 choses à savoir alors que Redbox commence à négocier aujourd’hui

Aujourd’hui marque le premier jour de négoce pour Redbox (NASDAQ :RDBX). Dernière d’une série de fusions SPAC, Redbox a suscité un intérêt impressionnant aujourd’hui. En fait, l’action RDBX a clôturé son premier jour de bourse plus de 20 % en plus.

Source : Jonathan Weiss / Shutterstock.com

L’action des prix d’aujourd’hui amène l’action RDBX bien au-dessus de son prix SPAC de 10 $ par action. Les actions se sont échangées jusqu’à 14,44 $, un gain de plus de 50 % par rapport à la clôture d’hier.

En effet, il semble que les investisseurs aiment ce qu’ils voient avec cette société de divertissement numérique. Redbox est surtout connu pour les kiosques de DVD qu’il a placés dans divers points de vente aux États-Unis et dans le monde. Cependant, la société est passée des ventes de DVD physiques à un modèle de streaming à la demande et gratuit financé par la publicité.

Compte tenu de l’intérêt pour l’espace de streaming ces derniers temps, l’action des prix d’aujourd’hui le jour de l’ouverture de Redbox n’est peut-être pas surprenante. Cependant, compte tenu des performances d’autres fusions SPAC ces derniers temps, c’est une bonne surprise pour les premiers investisseurs de cette SPAC.

Examinons quelques points que les investisseurs peuvent vouloir savoir sur Redbox.

Ce qu’il faut savoir lorsque l’action RDBX commence à être négociée

Redbox est officiellement devenue publique aujourd’hui, achevant sa fusion avec Seaport Global. Cet accord SPAC a rapporté 88 millions de dollars en produit total à Redbox. La société prévoit d’utiliser ces fonds pour développer son activité de services de streaming et rembourser sa dette. La société vise à créer « une expérience unique qui couvre plusieurs supports de divertissement et simplifie l’expérience de streaming ». Redbox a utilisé les données obtenues à partir de ses kiosques de DVD physiques pour conseiller ses offres numériques. Les investisseurs qui parient sur l’action RDBX espèrent que cette transformation portera ses fruits. Redbox est répertorié sur le Nasdaq avec plus de 45 millions d’actions en circulation. Selon les documents déposés, 2 millions d’actions constitueront le flottant immédiatement négociable.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

