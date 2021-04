Début de l’activation de 11 comptes Karvy gelés lakh: savoir comment redémarrer un compte démat avec IIFL Securities

IIFL Securities a créé une plate-forme Web dédiée et un numéro dédié pour tous les titulaires de comptes Karvy demat afin de faciliter le redémarrage des comptes Karvy demat.

IIFL Securities Ltd, l’une des principales sociétés de courtage et de conseil en Inde, a informé que 11 titulaires de comptes Karvy demat gelés lakh peuvent désormais négocier ou investir sur sa plate-forme. IIFL Securities a remporté l’offre officielle d’acquérir tous les comptes démat détenus par Karvy Stock Broking avec National Securities Depository Ltd et Central Depository Services Ltd.

L’actif sous gestion pour 11 lakh Karvy demat comptes s’élève à Rs 3 lakh crore. Le processus d’appel d’offres qui a débuté début février a finalement mis fin au calvaire de 11 investisseurs lac dont le compte est gelé depuis plus d’un an.

Sandeep Bhardwaj, PDG, Distribution, IIFL Securities, a déclaré: «Je suis très heureux d’accueillir tous les titulaires de comptes Karvy. Maintenant, leurs comptes sont officiellement débloqués et ils peuvent commencer à négocier ou à investir avec IIFL Securities. En guise de geste de bonne volonté, nous avons renoncé aux frais du contrat de maintenance annuel de la première année sur votre compte. De plus, le trading pendant les 30 premiers jours via IIFL Markets mobile est gratuit. »

IIFL Securities a créé une plateforme web dédiée (https: //www.indiainfoline dot com / wecarekarvy /) et un numéro dédié (022-40075000) pour tous les titulaires de comptes Karvy demat afin de faciliter le redémarrage des comptes Karvy demat.

IIFL Securities offre des services d’investissement dans les actions, les matières premières, les devises, les fonds communs de placement, les dépôts fixes et autres produits de dette, les PMS et bien plus encore.

IIFL Securities est un acteur clé dans les segments de détail et institutionnels du marché des capitaux avec plus de 2 500 points de présence à travers l’Inde et fournit une couverture de recherche inégalée sur plus de 225 entreprises.

Selon la société, cette acquisition catapultera IIFL Securities au troisième courtier indien en termes de comptes démat après Zerodha et Upstox. IIFL Securities est la plus grande société de courtage cotée indépendante en Inde qui a déclaré un bénéfice après impôt de Rs 51 Cr pour le T3 FY21 sur un revenu de Rs 215 crore.

IIFL Securities compte plus de 2,3 millions de clients particuliers, plus de 500 clients institutionnels et est le premier banquier pour l’introduction en bourse des actions sur la période 2018-2020. C’est également l’un des pionniers dans l’introduction d’innovations technologiques dans l’industrie du courtage en Inde.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.