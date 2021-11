Début de l’ère du blanchiment à la chaux en Russie

La fabrication du canular russe par la campagne présidentielle de Clinton est le truc le plus sale de l’histoire politique américaine. En commençant par Glenn Simpson/Fusion GPS et le cabinet d’avocats Perkins Coie, il a enrôlé des co-conspirateurs du ministère de la Justice d’Obama, du FBI et des médias grand public. Les principaux ne sont pas seulement toujours en fuite, ils ont emporté des richesses, des richesses et des prix Pulitzer. Ils ne seront jamais traduits en justice. Ils ne transpireront même pas.

Nous n’étions jamais censés être mis au courant. Comme le voile de la fraude a été percé par le représentant Devin Nunes et d’autres, y compris, plus récemment, John Durham, nous avons maintenant une bonne maîtrise de l’arnaque. C’est presque incroyable. C’est aussi un sujet d’une richesse inépuisable.

Matt Taibbi a repris la complicité des médias grand public sur son site TK News dans « The Russiagate Whitewash Era Begins ». La colonne est principalement derrière son paywall d’abonnement, mais Taibbi a maintenant rendu la colonne disponible sous la forme d’une vidéo YouTube et d’un podcast lus par Jared Moore. J’ai posté la vidéo ci-dessous.

