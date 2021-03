Début de l’essai du deuxième vaccin SII Covid à Pune

La société s’est engagée à fabriquer un milliard de doses conformément à l’accord avec Novavax. Environ 550 millions de ces doses doivent être fournies à COVAX dans le cadre du programme d’alliance pour les vaccins GAVI.

L’essai clinique du deuxième vaccin Covid-19 fabriqué par le Serum Institute of India (SII), développé par Novavax, basé aux États-Unis, a débuté à Pune. Vendredi, les trois premiers volontaires ont reçu une dose du vaccin Covovax.

La réussite de l’essai ajoutera à l’arsenal mondial pour lutter contre la pandémie de COVID-19, a déclaré le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR). SII a un lien avec Novavax pour fabriquer et fournir le vaccin en Inde et dans les pays à revenu faible et intermédiaire dans le cadre des pays de l’alliance du vaccin COVAX.

L’ICMR s’est associé à SII pour mener des essais cliniques de transition de phase 2/3 du vaccin. L’essai est dirigé par l’ICMR – Institut national de recherche sur le sida à Pune. Le vaccin à nanoparticules de protéine de pointe recombinante SARS-CoV-2 a rapporté une efficacité de 96,4%.

Les volontaires ont été vaccinés sur le site de Pune et continuent à aller bien, a déclaré l’ICMR. L’essai couvrira 1 600 bénévoles sur 19 sites dans le pays. Au fur et à mesure que les essais se poursuivent, SII a déclaré qu’il commencerait à fabriquer le vaccin à partir d’avril et qu’il pourrait voir un lancement d’ici août 2021.

La société s’est engagée à fabriquer un milliard de doses conformément à l’accord avec Novavax. Environ 550 millions de ces doses doivent être fournies à COVAX dans le cadre du programme d’alliance pour les vaccins GAVI.

Le 17 mars, le Comité d’experts en la matière de l’Organisation centrale de contrôle des normes de médicaments (CDSCO) avait autorisé le SII à mener un essai préliminaire de phase 2/3 du vaccin.

