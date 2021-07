Début de l’été DeFi ? Les investisseurs pourraient rester sur la touche alors que le marché rompt la corrélation

Pendant ce temps, un groupe de lobbyistes crypto, la soi-disant «Global DeFi Coalition», a écrit une lettre ouverte au GAFI pour des approches «bien équilibrées» pour réglementer le DeFi.

La finance décentralisée (DeFi) semble revenir en force.

Après avoir commencé à rebondir la semaine dernière, aujourd’hui, la capitalisation boursière du secteur DeFi a atteint près de 78 milliards de dollars, se dirigeant maintenant vers le pic de mai d’un peu moins de 144 milliards de dollars.

ALPHA (57 %), SNX (34 %), AAVE (25 %), SUSHI (22 %), COMP (20 %) et RUNE (20 %) sont en tête des gains du marché au cours des dernières 24 heures.

DeFi éclate de manière spéculative pour la première fois depuis des mois.

Au cours des 7 derniers jours, les meilleures performances sont PERP (68 %), SNX (63 %), ALPHA (60 %), COMP (60 %), RGT (59 %) et AAVE (37 %).

Les bluechips DeFi sont toujours sous-évalués https://t.co/vORh8oQI2E – (@loomdart) 5 juillet 2021

Avec cette décision, nous avons commencé à constater une corrélation réduite entre les actifs et les secteurs du marché de la cryptographie au cours des deux dernières semaines.

DeFi mène la charge cette fois, Bitcoin profitant d’une action de prix latérale ennuyeuse avec Ethereum qui tend lentement vers le haut tandis que l’offre du marché des pièces stables atteint de nouveaux sommets chaque jour, dépassant actuellement 110 milliards de dollars.

« Le composé a lancé DeFi l’été 2020 avec l’extraction de liquidités. Relancera-t-il DeFi l’été 2021 avec Compound Treasury pour les entreprises et les institutions ? À en juger par l’intérêt des fonds commerciaux pour accéder aux rendements offerts par les protocoles DeFi, je dis qu’il y a de bonnes chances…. » a déclaré SpartanBlack, partenaire du fonds crypto The Spartan Group.

Alors que Aave Pro pour les institutions arrive ce mois-ci, la semaine dernière, le protocole de prêt DeFi populaire Compound Finance, qui est soutenu par l’échange de crypto-monnaie Coinbase, a annoncé Compound Treasury,

“conçu pour que les entreprises et les institutions financières accèdent aux avantages du protocole Compound offrant un TAP fixe de 4% sur le dollar américain, avec des liquidités quotidiennes mais aucune de la complexité de la crypto.”

La prochaine grande phase de DeFi est, sans ironie, TradFi. Pas seulement TradFi déployant des capitaux dans DeFi en tant qu’investisseurs (ce qui allait toujours arriver de toute façon), mais en fait, construisant des produits * sur * des protocoles DeFi, peut-être même des protocoles * eux-mêmes *. – Qiao Wang (@QwQiao) 6 juillet 2021

Plusieurs pièces DeFi ont déjà plus que doublé par rapport à leur fond lors de la dernière vente.

« Dans le passé, les fonds cryptographiques se terminaient souvent par des liquidations en cascade pour les courts métrages lors de mouvements importants, laissant beaucoup sur la touche », a noté Jason Choi, partenaire du fonds cryptographique The Spartan Group.

Il a en outre noté qu’avec MATIC “chéri du commerce de détail” comme référence, il semble que la plupart des spéculateurs à court terme des principaux noms de DeFi aient capitulé, avec environ 90% des détenteurs de pièces comme COMP, AAVE et ALPHA ayant acquis leurs jetons avant le marché. braderie en mai.

Au milieu de cela, la soi-disant “Global DeFi coalition”, un groupe de lobbyistes crypto au Royaume-Uni, en Europe, aux États-Unis et en Asie, a envoyé une lettre ouverte au Groupe d’action financière (GAFI) et appelle à “bien- « équilibrées » pour réguler le DeFi.

La lettre s’adresse au secrétaire exécutif du GAFI, David Lewis, et a énoncé six principes directeurs pour la gouvernance des organisations DeFi.

“Il est crucial que la croissance rapide de DeFi soit bien comprise par les autorités pour aligner correctement leurs approches réglementaires sur cet espace”, lit-on dans la lettre, qui met en garde contre une répression prématurée qui risquerait “d’étouffer l’innovation et d’empêcher de nouvelles idées d’émerger”.

À ce titre, appelant à un dialogue ouvert entre les régulateurs et l’industrie à travers des consultations et des groupes de travail.

“La lettre vise à aider les autorités à éviter les pièges potentiels en fournissant des recommandations réglementaires par l’industrie”, a déclaré le groupe composé de plus de 350 entreprises.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.