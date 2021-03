Début de Pedri, Bryan Gil, Pedro Porro et Robert Sánchez

Le 25 mars prochain, l’équipe espagnole reviendra à l’action pour la première fois en 2021 après novembre dernier, ils ont disputé leurs derniers matches au cours desquels ils ont scellé leur chemin vers le tour final de l’UEFA Nations League. Dans ce cas, ‘La Roja’ disputera ses premiers matchs dans le qualification avant la Coupe du monde Qatar 2022 avec trois réunions en une semaine.

Pour cela, Luis Enrique a annoncé ce lundi la liste des 24 convoqués qui participera avec l’équipe espagnole à partir de la semaine prochaine, avec plusieurs surprises par rapport à l’appel précédent soit par des blessures, soit par des chutes des états de forme. Ce sont les footballeurs choisis:

Gardiens de but: David De Gea, Unai Simón et Robert Sánchez

Défenseurs: Pedro Porro, Eric García, Sergio Ramos, Diego Llorente, Iñigo Martínez, Jordi Alba et José Gayá

Milieux de terrain: Sergio Busquets, Rodri, Thiago, Pedri, Marcos Llorente, Canales, Koke et Fabián

Attaquants: Gerard Moreno, Fabián Torres, Mikel Oyarzabal, Bryan Gil et Dani Olmo

Parmi les principales nouveautés, la présence de Pedri, qui à 18 ans fera son débuts avec l’équipe senior après avoir signé une saison incroyable à son arrivée au FC Barcelone. Ils le seront aussi Pedro Porro, Bryan Gil et Robert Sánchez, sur une liste sur laquelle il revient plus d’un an plus tard Jordi Alba,.

Au contraire, plusieurs acteurs ils ont perdu leur place dans les plans de l’entraîneur, du moins à court terme. C’est le cas de Kepa, dont la situation à Chelsea va de mal en pis ou d’Adama Traoré, qui n’a pas réussi à se démarquer ces derniers mois au sein du Premier ministre.

De plus, Luis Enrique a dû laisser de côté les footballeurs comme Ansu Fati, Pau Torres ou Sergi Roberto, qui se trouvent blessée, pour les prochains matchs de qualification.

L’équipe espagnole fera ses débuts en 2021 avec un prochain match 25 mars contre la Grèce dans le Nuevo Los Cármenes à Grenade, trois jours plus tard, le 28, se rendra à Tbilissi pour faire face Géorgie, et ils clôtureront le lot de matchs à La Cartuja, le 31 mars, contre le Kosovo, une réunion qui a suscité une polémique sur la situation géopolitique de l’État.