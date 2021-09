Début de saison décaféiné à Montilivi

in

07/09/2021 à 19:57 CEST

Il n’y a que quatre matches de championnat, mais trois d’entre eux ont été joués par Gérone dans leur stade. La réponse du public, cependant, a été décaféiné. Il est vrai que, même pas à distance, avec la pandémie toujours active, le stade peut rouvrir ses portes comme avant. Mais avec 30 % de sa capacité en marche – elle sera de 40 avec les nouvelles mesures adoptées – les 3 360 sièges disponibles ne sont pas encore pourvus. Au moment de vérité, le dossier n’a pas été couvert. La moyenne n’est que de 2 058 spectateurs par match. Assez pauvre, considérant que, sur le papier, l’objectif de cette saison est d’essayer de se battre pour être au top.

Le premier avis, à la première. Contre Amorebieta, lors du premier match de championnat régulier depuis un an et demi en raison du coronavirus – sans compter sur les expériences de promotion de la promotion – seuls 1 871 spectateurs ont été cités. Un peu plus de la moitié de ceux qui pouvaient entrer. Les choses se sont améliorées peu de temps après, même si ce n’était pas pour s’exciter. La meilleure entrée a coïncidé avec le 0-0 contre l’UD Las Palmas, lors du deuxième match de championnat. Ce jour-là, le nombre est passé à 2 163 fans. Quasiment le même que vendredi dernier avec le Sporting : 2.141.

La moyenne est donc d’un peu plus de deux mille personnes lors des trois premiers matchs à domicile. Des chiffres assez faibles surtout si l’on prend en compte le nombre de personnes dans la catégorie en cette dernière journée de championnat. Chaque stade a ses limites, sa capacité et ses dimensions pertinentes, mais en général, la réponse du public a été différente. Carthagène a mis quelque 6 000 fans sur le terrain pour accueillir la Real Sociedad B, tandis que Tenerife-Ponferradina a rassemblé 6 940 spectateurs. Il y avait 6 353 qui ont vu l’Almería-Málaga et 5 219 ceux qui ont suivi en direct alors qu’Oviedo a pris Alcoraz de Huesca