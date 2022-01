Début des cours de yoga en ligne du gouvernement de Delhi pour les patients de Covid en isolement à domicile

Il y aura huit cours d’une heure chacun de 6h à 11h et de 16h à 19h dans le cadre du programme « Dilli ki Yogshala ».

Le ministre de la Santé de Delhi, Satyendar Jain, a annoncé que les cours de yoga en ligne du gouvernement de la ville pour les patients atteints de coronavirus en isolement à domicile ont débuté mercredi.

La ville comptait 74 881 cas actifs de coronavirus, dont 50 796 étaient en isolement à domicile mardi.

«Le gouvernement de Delhi lance la première session des cours de yoga qui a été facilitée pour les patients corona positifs isolés à domicile. Il s’agit d’une initiative brillante entreprise par le gouvernement de Delhi pour maintenir les gens engagés dans des activités physiques pendant qu’ils sont isolés », a déclaré Jain sur Twitter.

Il y aura huit cours d’une heure chacun de 6h à 11h et de 16h à 19h dans le cadre du programme « Dilli ki Yogshala ».

« Pour aider les patients qui se rétablissent à domicile, le gouvernement de Delhi a mis en place un programme unique en son genre. Le programme sera unique en soi dans le monde entier. À ma connaissance, nous sommes les premiers à concevoir quelque chose comme ça », avait déclaré mardi le ministre en chef Arvind Kejriwal.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.