Début des inscriptions à l’examen SSC CGL 2021 le 23 décembre : tout savoir

Examen SSC CGL 2021 : La Commission de sélection du personnel (CSE) a partagé son calendrier provisoire pour les examens qui se tiendront pour 2021-2022. Conformément à ce calendrier, le SSC prévoit d’organiser la phase de niveau 1 de l’examen combiné de niveau supérieur, 2021, ou de l’examen CGL 2021 en avril 2022. Pour la même chose, l’inscription commencerait le 23 décembre, les candidats intéressés ayant environ un fenêtre d’un mois avant la clôture des inscriptions le 23 janvier. Le calendrier a été partagé par la SSC sur son site officiel ssc.nic.in vendredi.

Destiné à recruter des personnes pour plusieurs postes des groupes B et C dans de nombreux ministères, organisations ou départements du gouvernement indien, le SSC CGL est l’un des plus grands examens pour les demandeurs d’emploi dans le pays. Pour l’examen SSC CGL, les candidats doivent avoir au minimum un baccalauréat.

L’examen qui aura lieu en avril sera un examen informatisé ou CBE, selon le calendrier provisoire de la SSC.

Les candidats qui sont appelés par la SSC pour la vérification des documents devront produire leurs documents comme des feuilles de notes pour les trois années d’obtention du diplôme ou un certificat provisoire ou un diplôme d’études pour prouver qu’ils répondent aux critères d’éducation minimum. Le défaut de produire ce justificatif entraînerait l’annulation de la candidature de ces candidats.

Les examens SSC CGL sont menés par le biais de deux examens informatisés, dont l’un est un test de compétences en saisie de données ou un test de compétence informatique et l’autre est un document descriptif.

