Début des inscriptions pour la vaccination des enfants de 15-18 ans contre le Covid : Mandaviya

L’enregistrement pour la vaccination des enfants âgés de 15 à 18 ans contre le COVID-19 commence samedi sur le portail COWIN, a déclaré le ministre de la Santé de l’Union Mansukh Mandaviya. S’adressant à Twitter, il a demandé aux gens d’inscrire les enfants éligibles dans leurs familles pour cela.

« A l’occasion du Nouvel An, les inscriptions sont lancées sur le portail COWIN pour la vaccination des enfants contre le #COVID19 dans la tranche d’âge de 15 à 18 ans à partir d’aujourd’hui. Je demande aux membres de la famille d’inscrire les enfants éligibles à la vaccination. #SabkoVaccineMuftVaccine », a tweeté Mandaviya.

La vaccination contre le Covid pour les enfants de 15 à 18 ans débutera le 3 janvier.

