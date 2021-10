Début des inscriptions pour le Beach Run Festival 2021 au Sunset Beach de Dubaï

in

Beach Run Festival : l’événement revient en novembre

Les coureurs peuvent désormais s’inscrire pour participer au prochain Beach Run Festival qui aura lieu le 12 novembre à la Sunset Beach de Dubaï.

L’événement, maintenant dans sa cinquième année, revient pour la première fois depuis 2019 après que les restrictions COVID-19 ont empêché les événements en plein air l’année dernière.

Les coureurs ont la possibilité de prendre part à différentes distances – 7,2 km Advanced Run, 3,6 km Fun Run et 1,8 km Family Run. Les courses ne sont pas officiellement chronométrées, mais tous ceux qui complètent les distances recevront une médaille Beach Run Festival.

Cette année également, l’événement a été élargi pour inclure un certain nombre de tournois de sports de plage, notamment le football, le basket-ball, le volley-ball, le teqball et le tennis. Des prix sont à gagner pour les gagnants de ces tournois.

L’événement se déroule à l’ombre de l’emblématique Burj Al Arab de Dubaï, sur la plage Sunset à Jumeirah. D’autres activités comprendront des activations des sponsors de l’événement, Medcare Orthopaedics & Spine Hospital, Skechers Performance, Fade Fit et Red Bull auront lieu dans le village du festival, où des points de vente de nourriture et de boissons, tels que Costa Coffee, seront également présents.

Les coureurs recevront chacun un pack de course avant l’événement comprenant un t-shirt et des cadeaux. La première course commence à 8h.

Plus d’informations peuvent être trouvées sur le site officiel www.beachrunfest.com

En savoir plus sur l’application Sport360