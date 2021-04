Début du concert britannique de BB King en 1969, avec les invités Fleetwood Mac

L’infatigable BB King a établi des normes d’endurance incroyablement élevées grâce à son travail sur la route au cours d’une carrière d’interprète en direct qui a duré plus de 65 ans. À la fin des années 1960, une grande partie de ses efforts a été récompensée par l’attention de son public le plus grand et le plus jeune de sa vie.

Les dernières semaines de la décennie allaient changer la carrière du pionnier du blues, car on lui offrait le créneau d’ouverture sur les pierres qui roulent‘Tournée américaine de 1969. Avant la fin de l’année, il serait également dans l’ascension avec la chanson qui est devenue sa signature la plus connue, le futur lauréat d’un Grammy Award et lauréat du Grammy Hall of Fame “The Thrill Is Gone”.

Dans la perspective de cette percée, le 22 avril 1969, King a commencé sa toute première tournée au Royaume-Uni. À 43 ans, son album studio Lucille sortit et le set de concert vénéré Live & Well allait bientôt voir le jour. Pour rendre l’occasion encore plus spéciale, la date d’ouverture de la tournée ce soir-là, et les débuts britanniques de King, étaient au Royal Albert Hall, et les invités spéciaux de BB, pour tout l’itinéraire, étaient l’un des actes de croisement de blues les plus chauds de l’époque: Fleetwood Mac.

Janis Joplin regarde

Le bluesman solo Duster Bennett et le redoutable duo de Sonny Terry et Brownie McGhee étaient également au rendez-vous, qui comprenait d’autres spectacles à Newcastle, Cambridge, Portsmouth, Cardiff, Bristol, Birmingham et Manchester. Fleetwood Mac sortait de son énorme succès instrumental «Albatross» et venait de sortir le chef-d’œuvre de Peter Green «Man Of The World» comme suivi. Le public de l’Albert Hall comprenait Janis Joplin, qui y avait joué elle-même la veille.

Ray Connolly, commentant le spectacle pour le London Evening Standard, a écrit: «BB King, maintenant considéré par certains comme le plus grand guitariste de blues du monde, a donné son premier concert à Londres mardi soir. C’est le moment pour tous les hommes de blues. BB King sur scène sous le dôme pétrifié de l’Albert Hall accroché à ses stalactites acoustiques: il travaille dans sa propre agonie publique, son visage ressent chaque note.

Green, qui admirait beaucoup King, et vice versa, a continué à jouer sur l’album BB King In London de 1971. BB n’est revenu au Royal Albert Hall qu’en 1987, quand il y a joué deux spectacles à guichets fermés pendant le programme implacable qui lui demandait de jouer jusqu’à 300 spectacles par an.