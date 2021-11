Début du procès de la défense pour le meurtre d’Ahmaud Arbery

Les avocats de la défense devaient s’appuyer sur des arguments selon lesquels leurs clients tentaient légalement d’arrêter les cambriolages dans leur quartier alors qu’ils commençaient à présenter leur cas mercredi dans le procès pour meurtre de trois hommes blancs pour le meurtre de Ahmaud Arbery.

Les procureurs ont terminé leur dossier mardi après-midi après huit jours de témoignages de 23 témoins.

Juge de la Cour supérieure Timothée Walmsley mercredi a rejeté les demandes renouvelées d’annulation du procès et d’avoir des visiteurs de premier plan pour visionner les procédures du procès sur un écran vidéo dans une autre salle du palais de justice qui a été aménagée pour des spectateurs supplémentaires dans le cadre des précautions COVID-19.

Le juge a également rejeté les demandes des trois accusés d’accorder un verdict imposé les acquittant des accusations de meurtre – des demandes fondées sur des arguments selon lesquels la thèse des procureurs était légalement insuffisante pour étayer des condamnations.

Kevin Gough fait valoir un point lors du procès de Greg McMichael et de son fils, Travis McMichael, et d’un voisin, William « Roddie » Bryan au palais de justice du comté de Glynn, le mardi 16 novembre 2021, à Brunswick, en Géorgie (AP Photo/ Stephen B. Morton, piscine)

La présence d’éminents leaders des droits civiques dans la salle d’audience est restée un problème lorsque le révérend. Jesse Jackson assis avec les parents d’Arbery dans la rangée arrière mercredi pour la deuxième fois cette semaine. Les avocats des trois accusés ont déclaré qu’ils pourraient injustement influencer le jury.

« Ils représentent une partie d’une conversation nationale » sur l’injustice raciale qui a plaidé pour « la condamnation des accusés », a déclaré Jason Sheffield, un avocat de Travis McMichael, l’homme qui a tiré sur Arbery. « Et pour cette raison, je ne pense pas qu’ils devraient être présents dans la salle d’audience. »

Les avocats de la défense ont commencé à présenter leurs cas au jury d’une blancheur disproportionnée au palais de justice du comté de Glynn dans la ville portuaire de Brunswick.

Père et fils Grégoire et Travis McMichael se sont armés et ont sauté dans une camionnette pour poursuivre Arbery après avoir couru devant leur maison depuis une maison voisine en construction le 23 février 2020. Un voisin, William « Roddie » Bryan, a rejoint la poursuite dans son propre camion, disant à la police qu’il avait essayé de faire sortir Arbery de la route, puis a enregistré une vidéo sur téléphone portable alors que Travis McMichael tirait trois coups de fusil de chasse avant qu’Arbery ne tombe face contre terre dans la rue.

L’avocat de Bryan, Kevin Gough, a fait valoir mercredi qu’Arbery semblait suspect à son client parce qu’il n’avait pas appelé à l’aide alors que les McMichael le poursuivaient devant le porche de Bryan où travaillait Bryan.

« Monsieur. Arbery a l’opportunité, avant même que M. Bryan ne comprenne ce qui se passe, de parler et de dire : « À l’aide ! Appeler le 911!' »

Gough a ajouté: « Cela n’arrive pas. »

Gough a également suggéré qu’Arbery ne préparait rien de bon.

« Quand M. Arbery passe devant la maison de M. Bryan, avec tout le respect que je vous dois, nous savons pourquoi », a-t-il déclaré. « Et je pense que nous pouvons tous discerner cela à partir des preuves. »

Arbery, 25 ans, s’était inscrit dans un collège technique et se préparait à étudier pour devenir électricien comme ses oncles lorsqu’il a été tué.

Les McMichael ont déclaré à la police qu’ils soupçonnaient Arbery d’être un cambrioleur parce que les caméras de sécurité l’avaient enregistré plusieurs fois dans la maison inachevée de leur rue. Les avocats de la défense ont déclaré que Travis McMichael avait ouvert le feu en état de légitime défense après qu’Arbery l’ait attaqué en lui lançant des coups de poing et en essayant de saisir son arme.

