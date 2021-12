Début du processus de candidature UPSC NDA I 2022 pour 400 postes vacants : vérifiez la dernière date et les exigences

. Le processus de candidature cette année se déroule via le mode en ligne. L’examen aura lieu le 10 avril 2022.



UPSC NDA I 2022 : La Commission de la fonction publique de l’Union (UPSC) a publié la notification de la campagne de recrutement 2022 de la National Defense Academy (NDA) sur le site officiel upsc.gov.in. Le recrutement porte sur le nombre total de 400 postes vacants dans l’armée indienne, la marine indienne et l’armée de l’air.

Le processus de candidature a également commencé sur le portail officiel et il se poursuivra jusqu’au 11 janvier 2022, jusqu’à 18 heures du soir. Le processus de candidature cette année se déroule via le mode en ligne. L’examen aura lieu le 10 avril 2022.

Les candidats intéressés peuvent remplir le formulaire de candidature NDA 2022 disponible sur upsconline.nic.in. Il y a certaines choses que les candidats doivent garder à l’esprit avant de remplir le formulaire de candidature.

UPSC NDA 2022 : Spécifications des images

Il est obligatoire pour les candidats de télécharger leur photo et leur signature dans les dimensions et le format prescrits. Voici les dimensions et le format que vous devez suivre.

– La photographie du candidat doit être au format JPG avec une taille de fichier maximale de 300 Ko

– La signature du candidat doit également être au format JPG avec une taille de fichier maximale de 20 Ko

UPSC NDA 2022 : Documents requis

Les candidats sont priés de télécharger les documents mentionnés ci-dessous pour l’inscription.

– Une copie scannée de votre photo récente

– Une copie scannée de votre signature

– Photo d’identité pdf (Carte Aadhar, Passeport, Carte PAN, Permis de conduire)

Ceux qui appartiennent à des catégories réservées n’ont pas besoin de télécharger leur certificat de caste ou de catégorie pendant le processus de candidature.

Dans le processus de candidature NDA 2022, les candidats devront fournir les détails mentionnés sur toute pièce d’identité avec photo émise par le gouvernement. La même pièce d’identité avec photo devra être téléchargée lors du remplissage du formulaire de demande. Tout écart dans le processus de candidature peut entraîner la disqualification des candidats. Il est donc important que chaque individu lise attentivement la notification. La carte d’admission pour l’examen NDA sera délivrée trois semaines avant le début de l’examen.

