Début d’une série de déclarations de témoins pour la mort de Maradona

02/08/2021 à 21:04 CEST

Les procureurs enquêtent sur les circonstances de la mort du footballeur Diego Maradona Le 25 novembre, ils ont commencé ce lundi à recueillir les dépositions de 13 témoins, comme l’ont confirmé des sources judiciaires.

Les déclarations aux témoins, qui sont produites dans le bureau du procureur général de San Isidro, dans la province de Buenos Aires, sont faites après juin dernier la déposition des sept accusés dans l’affaire, à qui ils ont été enquêtés pour « simple homicide avec intention éventuelle”, un crime passible d’une peine de 8 à 25 ans de prison.

Les accusés par la justice argentine sont le neurochirurgien Léopoldo Luque, le psychiatre Agustina Cosachov, le psychologue Carlos Angel Diaz, le médecin qui a coordonné l’hospitalisation à domicile Nancy Forlini, l’infirmière coordonnatrice Mariano Perroni, et les infirmières Ricardo Omar Almirón Oui Dahiana Gisela Madrid.

Maradona Il souffrait de problèmes de dépendance à l’alcool, avait été admis dans une clinique de La Plata le 2 novembre 2020 en raison d’anémie et de déshydratation et un jour plus tard, il a été transféré dans un sanatorium de la ville d’Olivos à Buenos Aires, où il a été opéré par un hématome sous-dural.

Le 11 novembre, il est sorti de l’hôpital et a déménagé dans une maison d’un quartier privé de la périphérie de Buenos Aires, où il est décédé le 25 novembre.

Déclarations de témoins

Les premiers témoins à témoigner sont des infirmières qui ont travaillé les premiers jours et week-ends dans la maison du quartier privé. Ce lundi, c’est au tour de Cinthia Elizabeth Cordoue -Aussi, quelques Perroni-Oui Daiana Loreley Cáceres; et mercredi ils déclareront Aldo Nelson Arnez Zenteno Oui Tamara Debora Mansilla.

Jeudi sera Nelsa Marlin Perez, qui est le chef des soins infirmiers de l’entreprise Medidom à laquelle appartenaient les infirmiers et le supérieur hiérarchique de Perroni.

Ensuite ce sera au tour de la personne qui a effectué le travail de kinésiologie avec l’idole, Nicolas Taffarel, dont les audios envoyés à Luque huit jours avant la mort de Maradona où il l’a prévenu qu’il était “très gonflé”.

Vendredi, deux cardiologues proposés par la défense de Luque sont convoqués : Sébastien Nani, chef de service de cardiologie à la clinique Olivos, et Oscar Franco, de la clinique Ipensa de La Plata.

Le 9 août, trois témoins ont été cités à comparaître des environs de l’ancien Maradona, Matias Morla. Il s’agit de Federico Gallegos que, un expert en téléphonie, et Sébastien Sanchi Oui Edgardo Moreno, tous deux attachés de presse.

Le psychiatre était prévu pour le 11 août José Capece et le sociologue et expert en santé mentale et toxicomanie Ignacio O’Donnell, proposé par la défense de Cosachov.

Les accusations et déclarations sont faites après la présentation en mai du rapport d’un conseil médical composé de onze experts, qui a évalué les circonstances de la mort de la star et a conclu que la performance de l’équipe de santé qui y a assisté Maradona elle était “inadéquate, déficiente et imprudente”, et qu’elle laissait “l’état de santé du patient au destin”.

L’autopsie du corps de l’ancien capitaine et ancienne équipe nationale argentine a déterminé qu’il était décédé des suites d’un “œdème pulmonaire aigu secondaire à une insuffisance cardiaque chronique exacerbée”.

Ils ont également découvert une “cardiomyopathie dilatée” dans son cœur.

Déclaration des enfants

Morla a été retiré la semaine dernière de la cause de la mort de Maradona en tant qu’avocat des sœurs de la star – qui font partie du dossier en tant qu’individus blessés – à la demande des filles de ‘El 10’, Dalma et Gaianinna Maradona.

Ce dimanche Morla et les soeurs de Maradona a accordé une interview où ils ont critiqué les filles de la star.

Dalma Oui Gianinna avec Véronique Ojeda, maman de fernando dieguito, ils ont décidé de publier une déclaration contre l’avocat Morla.

« Nous sommes d’accord et nous croyons fermement qu’il est approprié que (Morla) soit éloigné de la cause de San Isidro, où la mort de notre père fait l’objet d’une enquête, et qu’il fasse l’objet d’une enquête approfondie et sérieuse par la Justice & rdquor ;, selon le texte qu’ils ont partagé sur Instagram.

Le texte commençait par dire que ceux qui composent “la succession de Diego Maradona” sont “tous d’accord et convaincus que M. Matias Morla n’a rien à voir avec les marques, le nom et l’image “de Maradona, “qui lui appartenait et désormais à ses héritiers”.

Les autres enfants de la star Diego Junior Oui Jana Maradona Ils ont également publié sur Instagram des déclarations dans le même sens, mais différentes.