Début modeste pour PowerGrid InvIT, clôture à 2,98% au-dessus du prix d’émission de Rs 100 sur l’ESB

Lors de sa première journée de négociation, les actions de PGlnvlT, le fonds d’investissement dans les infrastructures (InvIT) parrainé par le service public de transport d’électricité Power Grid Corporation of India (PGCIL), a clôturé à 2,98% au-dessus du prix d’émission de Rs 100 sur l’ESB.

Il a atteint le point le plus élevé de 4,97% de prime dans la journée, tandis que le plus bas était de 2,84%. Le prix de clôture de Rs 102,98 était, en fait, 0,98% inférieur au prix d’ouverture de Rs 104 par action. PGCIL cherche à monétiser certains de ses actifs de transport par l’intermédiaire de PGInvIT, qui contribuera au programme de monétisation des actifs du gouvernement. À la fin de vendredi, la capitalisation boursière de PGInvIT était de Rs 9 371,2 crore.

C’est la première fois qu’un PSU du secteur de l’électricité monétise ses actifs via le modèle InvIT. Après que le Cabinet a approuvé la monétisation des actifs de PGCIL en septembre 2020, la société avait transféré 74% de sa participation dans cinq réseaux de transport opérationnels de l’InvIT.

Le président et directeur général de PGCIL, K Sreekant, avait déclaré plus tôt que jusqu’à 18 autres projets de transmission d’une valeur de 22 500 crores de Rs construits par la société par le biais d’un appel d’offres basé sur les tarifs pourraient également être monétisés en temps voulu via PGInvIT.

L’offre publique initiale a été ouverte le 29 avril et clôturée le 3 mai. L’InvIT distribuera 90% de l’encaisse nette disponible pour distribution aux porteurs de parts une fois par trimestre au cours de chaque exercice. Tous les actifs sous PGInvIT ont 35 ans de contrat de service de transport avec leurs clients respectifs, et leurs flux de revenus sont isolés de la demande, de l’offre et de la fluctuation des prix de l’électricité. Les analystes avaient souligné que l’InvIT pouvait fournir un rendement de 11 à 12% les premières années.

