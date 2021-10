Début passionnant de la saison NBA des Cavaliers

L’une des équipes qui a le mieux débuté la saison 2021/22 de la NBA il est Les Cavaliers de Cleveland. La franchise de l’Ohio, après cinq matchs, est huitième du Conférence Est avec un bilan de trois victoires et deux défaites. Bien que ce ne soit pas une donnée brillante, au moins c’est plein d’espoir compte tenu de ce qui s’en vient (22-50 la saison dernière).

De plus, tout semble fonctionner remarquablement tôt dans la saison pour les Cavs. Au-delà du record de l’équipe (dont il faut se rappeler qu’elle a battu les Hawks, les Nuggets et les Clippers, il y a un certain nombre de facteurs qui invitent à l’illusion et font voir la lumière au bout d’un tunnel dans lequel ils sont entrés avec la sortie de LeBron James (il y a plus de trois ans).

1 .. 2 .. 3 .. ENSEMBLE. pic.twitter.com/kcLe6QwHFy – Cleveland Cavaliers (@cavs) 28 octobre 2021

Le premier d’entre eux est la performance en zone arrière de la franchise. Collin Sexton, qui semblait être hors de l’équipe pour l’été, n’aurait pas pu mieux commencer. Le joueur marque en moyenne 20 points par match et tire à 52 % du panier. Un cas similaire est celui de Ricky Rubio, qui, avec un rôle de sixième homme, totalise en moyenne 14 points et huit passes décisives par match.

Deuxièmement, les « seniors » sur la liste réagissent également de manière remarquable. Jarrett Allen, avec 14 points et neuf rebonds par match, est à un impressionnant 75 % de tirs sur le terrain. Evan Mobley, n ° 3 du dernier repêchage, a des chiffres similaires à ceux d’Allen (14-9) et il est également très dominant dans la peinture avec 2,0 blocs par match.

Et toujours en attente de Darius Garland

Bien qu’il soit de retour dans la rotation en tant que meneur de jeu, Darius Garland a raté deux matchs avec une blessure mineure, et il n’a toujours pas été en mesure de performer à 100% de son niveau. Cependant, il est le joueur en qui les Cleveland Cavaliers ont confiance pour l’avenir. Une belle performance est attendue du jeune joueur cette saison.