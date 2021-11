Début positif pour Xavi mais son Barcelone ne se construit pas en un jour

Un derby catalan typique pour commencer le règne de Xavi au Camp Nou, et qui a eu quelques bons et moins bons points à la performance.

C’était fantastique de voir et d’entendre ce type d’atmosphère parce que cette excitation et cette ferveur ont disparu depuis si longtemps. Cela montre à quel point la foule peut faire une différence dans des matches comme le derby.

Un côté Espanyol décent est aussi une nouveauté, et un autre soir, ils auraient, peut-être à juste titre, ramené les trois points de l’autre côté de la ville.

Certes, les aspects défensifs sont là où les Blaugranes s’effondrent actuellement.

Photo de David Ramos/.

S’il est un peu injuste d’attribuer le blâme à un défenseur en particulier, en tant que collectif, il y a toujours un sentiment de désarticulation.

Au moins, Marc-André ter Stegen a connu l’un de ses meilleurs matchs, car un gardien nerveux derrière cette ligne arrière aurait été synonyme de danger.

Ilias fait ses débuts a été une surprise, mais il s’en est bien sorti pour la plupart et fournira une autre excellente option d’attaque au besoin.

Ne pas voir Riqui Puig depuis le début ce soir signifie pour moi qu’il en a fini avec le Barça.

Il est difficile de mettre le doigt sur ce que les managers n’aiment clairement pas chez lui, mais en se basant sur les 15 minutes qu’il a eues samedi soir, peut-être un manque d’autorité en sa possession ainsi que le fait de ne pas avoir la même motivation avec la balle que nous voyons de Gavi pourrait être des raisons.

Photo de Marc Graupera Aloma/Europa Press via .

Les petites passes tippy-tappy sont idéales pour perdre du temps, mais à quand remonte la dernière fois que vous avez vu Riqui attaquer un joueur et le battre ?

La finition était correcte sans être fantastique, mais je ne peux pas être trop dur envers beaucoup de joueurs, simplement parce qu’ils s’habituent encore à de nouvelles façons de travailler et à des modes de jeu différents.

Imaginez à quel point cela doit être difficile lorsque votre cerveau est câblé pour jouer d’une certaine manière, et que vous devez ensuite le réentraîner à penser différemment. Ça prend du temps.

Il y avait beaucoup à admirer sur la forme de l’équipe, et c’est un excellent point de départ. L’urgence et la précision ont besoin de travail et cela viendra.

La fatigue était certainement un facteur, donc les entraîneurs de fitness ont aussi du travail à faire.

Dans l’ensemble, le match m’a laissé un sentiment positif, même si je sais que le chemin à parcourir sera cahoteux au début.