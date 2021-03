Début tardif de l’album A Country Queen’s

Reine du pays Patsy Cline a raté le palmarès des albums américains avec sa première sortie éponyme en 1957, même si elle contenait son hit country n ° 2 de cette année-là, «Walkin ‘After Midnight». Malgré quelques sorties d’EP puis la reprise de sa carrière à succès en 1961, elle n’a sorti un deuxième album que vers la fin de cette année. Puis, le 31 mars 1962, ce disque, Patsy Cline Showcase, lui donne enfin une présence sur la liste des albums.

C’était l’époque où Billboard publiait un compte à rebours de singles country, mais pas encore un album équivalent. Cela n’a commencé qu’en 1964. À ce moment-là, le magazine avait un classement Top 150 «Monaural LP» (le format prédominant de la journée) et un Top 50 «Stereo LPs» sur un côté. La version Decca Patsy Cline Showcase est entrée dans la version mono au n ° 144.

L’album était une proposition attrayante pour les fans de Patsy, car il comprenait ses deux succès désormais classiques de cette année, «I Fall To Pieces» et «Crazy». Pour les nouveaux venus, une version réenregistrée du hit de quatre ans plus tôt, Walkin ‘After Midnight », a également été présentée. «Avez-vous déjà été seul?» et des versions de «San Antonio Rose» de Bob Wills et même de «True Love» de Cole Porter.

Connexions Elvis de Patsy

Les voix de fond tout au long de l’album ont été fournies par les Jordanaires, le célèbre groupe de chant de Springfield, Missouri qui avait, à ce moment-là, été Elvis Presleychanteurs de sauvegarde de six ans. Un autre lien avec le roi a été ajouté par la présence dans les sessions du pianiste de Presley, Floyd Cramer.

L’album Showcase a continué à culminer au n ° 73 en un total de 21 semaines sur le palmarès américain. Mais malheureusement, ce n’est que lorsque sa mort en mars 1963 a provoqué une réédition avec une nouvelle couverture. Au lieu de sa pochette d’origine, vue sur notre photo principale, elle avait maintenant le fond rouge avec Cline plus en évidence au premier plan.

