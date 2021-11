Débutant tardif : Willie Nelson fait ses débuts au Grand Ole Opry

Willie Nelson avait déjà près de 30 ans au moment où sa carrière d’auteur-compositeur, puis d’interprète, a commencé à faire des incursions sur la scène de Nashville au début des années 1960. Le 28 novembre 1964, il a fait une nouvelle percée dans sa carrière lorsqu’il a reçu les honneurs d’une première performance au Grand Ole Opry.

Après avoir considérablement amélioré sa réputation à partir de 1961 en écrivant de tels futurs classiques comme Patsy Cline’s « Crazy » et le très couvert « Funny How Time Slips Away », Nelson a eu son propre succès dans les charts country en 1962, puis des reprises plus réussies, notamment Roy Orbisonl’enregistrement de « Pretty Paper ».

La première réservation de Willie pour Opry est intervenue seulement deux semaines après sa première session d’enregistrement dans son nouveau contrat avec RCA Victor, au cours de laquelle il a enregistré sa propre version de « Pretty Paper ». Il a peut-être mis du temps à y arriver, mais il est devenu un habitué de la célèbre institution de musique country, jouant en moyenne toutes les deux semaines pendant ces années à Nashville, avant de retourner au Texas.

Yeux en laiton, vraiment beau

Loretta Lynn, qui l’avait fait propre première apparition à l’Opry en 1960, a rappelé les performances de Nelson dans une interview avec Rolling Stone. « Il était élégant », a-t-elle déclaré. « Il travaillait en costard. Ses cheveux étaient coupés petit à petit, il avait des yeux de cuivre et ses cheveux étaient de la même couleur. Il était vraiment beau.

Malgré la distinction Opry, le succès de Nelson au RCA Victor était inégal. Il avait deux entrées dans les charts avec eux en 1965 (« Elle n’est pas pour toi » et « Je ne peux pas vous laisser dire au revoir »), mais ni l’un ni l’autre n’a atteint le Top 40 des charts country. En fait, il n’a réussi que deux singles dans le Top 20 pendant tout son séjour là-bas, avec « One In A Row » et « Bring Me Sunshine ». Au milieu des années 1970, le hors-la-loi Willie racontait une histoire différente.

Écoutez la liste de lecture Outlaw & Disorder: Country Rebels de uDiscover Music.