“Débuter en Premier à l’âge de 19 ans était un rêve”

18/08/2021

Le à 08:32 CEST

Alex Carazo

Après avoir passé trois saisons à La Masia del Barça, avec 16 ans Sergi Canós signé par lui Liverpool. Là, Jürgen Klopp Il a fait ses débuts en Premier ministre à l’âge de 19 ans. Avant, il avait déjà fait sa première étape en tant qu’agent de crédit dans le Brentford, grâce à un appel le dernier jour du marché en 2015 qui a changé sa vie et l’a accroché à jamais avec les ‘Abeilles’. Dans tout l’ouest de Londres, il est devenu une légende et bénéficie maintenant d’une promotion au première ligue qui étaient déjà très proches de la réalisation de la saison précédente.

Débuts en Premier ministre après 74 ans sans que Brentford soit dans l’élite. But et victoire 2-0. Que pourrais-tu vouloir de plus?

Nous sommes sortis très impliqués et avec des idées très claires sur ce que nous devions faire et la vérité est que tout s’est bien passé.

C’était aussi la première fois que les supporters pouvaient entrer dans le nouveau stade après la démolition de Griffin Park en 2020 et une fois les restrictions de capacité levées, comment l’avez-vous vécu ?

Je ne veux pas imaginer Griffin Park en Premier League & mldr; Cela aurait été spectaculaire. Mais l’autre jour, les gens ont tout donné et on s’est aperçu que ce serait très “lourd” de pouvoir jouer dans ce domaine. L’autre jour, l’ambiance était spectaculaire. Les fans ont tout donné, je ne sais pas si c’était parce que c’était le premier jour où ils sont venus ou le premier jour de Premier mais c’était spectaculaire.

Nous passons au 15-05-2016, le jour de vos débuts en Premier League sous le maillot de Liverpool. Ce devait être un rêve devenu réalité, non ?

J’étais enfant et je venais d’être prêté à Brentford (première étape). Je suis retourné à Liverpool, et pouvoir m’entraîner avec eux pendant deux semaines et être appelé avec l’équipe avant qu’ils n’aillent jouer la finale de la Ligue Europa était spectaculaire. Pouvoir être entouré de ces joueurs et faire ses débuts à l’âge de 19 ans était un rêve.

L’entraîneur des ‘Reds’ à l’époque était déjà Jürgen Klopp, quelles impressions vous a-t-il laissées ?

La vérité est que très bien. En deux semaines que j’étais là-bas, j’ai appris peut-être plus qu’en un an. Ils font tout avec sens, pression, intensité & mldr; C’était très incroyable et j’étais très heureux de pouvoir vivre ces deux semaines avec eux.

Votre premier passage à Brentford (2015/16) est venu de la manière la plus inattendue et a bouleversé votre carrière.

C’était le dernier jour de marché. Je cherchais désespérément un prêt parce que dans les U21 de Liverpool, je ne me voyais pas avant un an, je pensais que je devais faire ce saut vers le football professionnel à ce moment-là. Mais rien n’est sorti. Jusqu’au dernier jour de marché, ils m’ont appelé et j’ai dû prendre l’avion pour Brentford. Tout s’est passé en une demi-journée. Grâce à cet appel, ma vie a changé. C’était avoir l’opportunité de pouvoir montrer qu’il était prêt à être un professionnel.

Et tu n’as pas été mal du tout ! Qu’est-ce que ça fait d’être le joueur le plus capé de Brentford dans le championnat ?

Je suis très content de tout ce qui se passe. Je suis sans voix à l’idée de ce que nous avons fait. Depuis que je suis ici, chaque année a été meilleure. Nous avons eu de la chance dans l’aspect transfert, nous avons vendu nos meilleurs joueurs chaque année et nous avons bien signé. Il y a toujours eu ce « run-run » que Brentford allait monter, et même perdre les meilleurs joueurs chaque année là-bas. L’évolution du club et des joueurs que nous suivons est spectaculaire.

Maintenant que vous parlez des ajouts, Brentford est un club très particulier et avec une politique de transfert basée sur des statistiques et des probabilités. Une équipe, disons, du “football moderne”. Comment les joueurs vivent-ils ce thème de l’intérieur ?

Les joueurs ne savent pas grand chose à ce sujet & mldr; On joue au foot et c’est tout. Nous savons qu’ils ont une façon particulière de signer et de faire les choses. Ils basent presque tout sur des probabilités et des statistiques et ça nous aide aussi, c’est un plus. Tellement de pourcentage qu’ils nous marquent ou tellement qu’ils ne nous marquent pas & mldr; Ce sont des aspects qui vous donnent confiance ou vous disent sur quoi vous améliorer, c’est très cool parce que vous voyez le football d’une manière différente.

Vous vous êtes toujours démarqué en tant qu’ailier, mais vous avez dû vous adapter à la position sur la voie, chose très courante ces dernières années pour les footballeurs ayant vos caractéristiques. La conversion et la mise à niveau ont-elles été compliquées ?

Il est très difficile de sauter & mldr; mais je suis très dedans. Beaucoup d’extrêmes ont été convertis en voies, c’est comme une mode qu’il y a maintenant. C’est tout nouveau pour moi et je pense que la concentration et être très impliqué est essentiel. Surtout n’ayez pas peur. Je pensais que ça me coûterait plus défensivement, mais au final, comme tu as trois centres centraux derrière toi qui te soutiennent et sont avec toi, il ne se passe rien. Vous jouez en fait à l’extrême mais vous devez vous défendre un peu plus. Ça coûte, oui, parce qu’il faut descendre jusqu’en bas et ensuite il faut remonter. Cette fraîcheur dont les gens du groupe ont besoin pour déborder et pour créer un jeu parce qu’il y a des moments où je ne l’ai pas, mais au fur et à mesure que les jeux passent, je serai mieux physiquement en sécurité.

La carrière que vous menez en Angleterre est admirable, mais pensez-vous retourner en Espagne ?

Bien sûr que je le ferais. Ce serait un rêve de revenir jouer en Espagne, mais je suis très heureux ici et je ne sais pas ce que l’avenir m’apportera. Depuis que je suis arrivé, j’ai toujours voulu revenir mais je suis très heureux et je veux profiter du Premier.

Quitter le football de base du Barça à l’âge de 16 ans et passer à une culture du football complètement différente n’aurait pas dû être une tâche facile, non ?

Le changement a été très difficile. Ce fut une transition très abrupte qui est difficile pour un adolescent de 16 ans. J’ai passé un très mauvais moment au début. Mais petit à petit, avec le soutien de ma famille qui est également venue à Liverpool, nous avons fait avancer les choses. Et bien, ça n’a pas mal tourné & mldr; Les premiers mois à Liverpool ont été horribles. Vous ne connaissez pas la langue, vous ne savez pas comment vous exprimer & mldr; Mais au final, ça ne s’est pas mal passé pour moi, je suis très content de la façon dont se déroule ma carrière.