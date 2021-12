Débuts Bergmite, Galarian Mr. Mime et plus

Le point culminant des GO Holidays approche à grands pas et le compte à rebours jusqu’à la fin du Stardust Challenge, qui fait partie de la Saison du Patrimoine, avance sans cesse. Pour vous assurer de ne manquer aucun contenu pendant cette phase, nous avons rassemblé tous les événements Pokémon GO pour la semaine à venir du 20 au 26 décembre 2021.

L’heure des projecteurs : Snover



Mardi 21 décembre 2021 de 18h à 19h heure locale

L’Heure Spotlight hebdomadaire apportera snover à la scène. Le Pokémon de type Glace et Herbe vous donne accès à Abomasnow, une évolution à l’air colérique mais extrêmement utile pour plusieurs disciplines de la GO Battle League.

Pour les dresseurs, l’événement d’une heure a un bon bonus en réserve : pendant l’événement, tous les points d’expérience pour attraper des Pokémon sont doublés. Si vous avez encore des tâches en réserve qui nécessitent des lancers formidables ou courbes, vous devriez également profiter de l’événement, car Snov est livré avec une hitbox difficile à manquer.

Heure du raid : Kyurem



Mercredi 22 décembre 2021 de 18h à 19h heure locale

Kyurem a repris les raids de cinquième niveau dans Pokémon GO et peut actuellement être rencontré dans la rare variante Shiny pour la toute première fois. Pendant l’heure du raid, Niantic fait monter en flèche le taux d’apparition du monstre, vous pouvez donc le combattre dans n’importe quel gymnase de votre région. C’est votre meilleure chance de mettre la main sur la nouvelle version. Consultez notre guide de raid pour trouver les meilleurs compteurs contre Kyurem, vous garantissant des temps de victoire rapides.

Vacances GO : partie 2



Jeudi 23 décembre 2021, à partir de 10h heure locale

La deuxième partie du GO Vacances commence à 10 heures le jeudi, chevauchant le contenu de la partie 1 pendant dix heures, qui disparaît ensuite du jeu à 20 heures

La partie 2 des vacances GO contient les faits saillants de l’événement : Bergmite fait ses débuts dans Pokémon GO et apporte son évolution Avalugg juste avec elle. Vous pouvez découvrir le nouveau monstre de poche dans les œufs de 7 km ou dans la nature pendant que l’événement se déroule. De plus, l’événement comprendra deux histoires de recherche à durée limitée et le mini-événement Winter Wonderland.

Vous devez absolument participer à la recherche ainsi qu’au pays des merveilles hivernales car les trois vous permettront de rencontrer Galarien M. Mime. Ce monstre a fait ses débuts en 2020 dans un événement derrière un paywall et sera attrapable gratuitement pour la première fois à cette occasion. Les vacances GO se terminent le 31 décembre à 20h et seront probablement suivies de cette version 2022 du traditionnel événement du Nouvel An.

La partie 2 de GO Holidays présente les Pokémon suivants dans la nature :

Pikachu (Holiday Hat)(s) Holiday Stantler(s) Holiday Delibird(s) Holiday Spheal(s) Holiday Cubchoo(s) Swinub(s) Snorunt(s) Snover(s) Vanillite Alolan Goupix(s) Cryogonal Bergmite

(s) = Pokémon peut être trouvé en tant que Shiny

La partie 2 des vacances GO présente les apparitions de Pokémon suivantes dans les raids :

Niveau 1 :

Pikachu (Holiday Hat) (s) Holiday Spheal (s) Holiday Cubchoo (s) Galarian Darumaka (s) Alolan Goupix (s)

Niveau 3:

Lapras Holiday Stantler(s) Holiday Delibird(s) Holiday Glaceon(s)

Niveau 5 :

Kyurem(s)

Méga :

Mega Abomasnow (s)

La partie 2 de GO Holidays propose les Pokémon suivants en tant que récompenses de tâches de recherche sur le terrain :

Pikachu (Holiday Hat) (s) Holiday Stantler (s) Holiday Spheal (s) Holiday Cubchoo (s) Alolan Sandshrew (s) Swinub (s) Galarian Darumaka (s)

La partie 2 de GO Holidays présente les Pokémon suivants dans 7 Km Eggs :

Swinub(s) Holiday Cubchoo(s) Smoochum(s) Galarian Darumaka(s) Bergmite Cryogonal

Méga raids : nouveau boss



Jeudi 23 décembre 2021 à 10h heure locale

Au cours des dernières semaines, vous avez pu défier Mega Steelix dans les Mega Raids du jeu et collecter la Mega Energy correspondante en récompense. Cependant, le serpent d’acier en a assez pour l’instant et se retire. Au lieu de cela, vous pouvez défier ce qui est probablement l’arbre de Noël le plus en colère au monde : Mega Abomasnow.

Winter Wonderland avec Galarian Mr. Mime



Du samedi 25 décembre 2021 à 10h au dimanche 26 décembre 2021 à 20h heure locale

Le mini-événement Winter Wonderland vous fournira du contenu spécial. Par exemple, Shiny Delibird sur le thème des vacances apparaîtra dans les tâches exclusives de recherche sur le terrain, et le défi du collectionneur pour l’événement vous donnera la chance d’attraper Galarian M. Mime une fois terminé.

Le Winter Wonderland Collector’s Challenge durera jusqu’à 20 h le 31 décembre 2021 et nécessitera les Pokémon suivants :

Swinub Snorunt Spheal (costume en option) Snover Vanillite Cubchoo (costume en option)

GO Battle League



Ultra League, Ultra League Remix et Holiday Cup

Trois nouvelles compétitions ont débuté la semaine dernière dans le cadre de la dixième saison de GO Battle League : Ultra League, Ultra League Remix et Holiday Cup continueront d’être disponibles tout au long de la semaine à venir. Si vous souhaitez vous mettre à jour avec la méta et trouver certains des meilleurs Pokémon pour vos équipes dans ces formats, consultez les guides des compétitions liés ci-dessus.

Encore une fois, de nombreux événements et contenus vous attendent pour vous aider à relever le défi Stardust en décembre 2021. Consultez notre guide sur les meilleures stratégies d’agriculture Stardust et utilisez ces conseils pour maximiser votre taux de collecte pendant que vous jouez.

Écrit par Marco Wutz au nom de GLHF.