Débuts colossaux entre la France et l’Allemagne avec des arômes finaux

15/06/2021 à 21:36 CEST

Roger Payro

Un peu plus de 15 000 chanceux – seulement 22% de la capacité de l’Allianz Arena sont autorisés – pourront assister “in situ” la première de deux colosses qui aspirent à tout en Eurocup. La France et l’Allemagne se retrouvent face à face dans un premier match avec des touches de finale, bien que cela ne signifie pas que la victoire d’aujourd’hui pèse moins. Celui qui réussit franchira une étape importante pour se qualifier pour la huitième place pour laisser derrière lui le groupe de la mort qu’il partage avec le Portugal et la Hongrie. Les Bleus veulent arracher l’épine de 2016 et la « Mannschaft » nettoient l’image de la Coupe du monde 2018.

Les heures qui ont précédé le match ont été tout sauf calmes pour la France. Allumé la mèche giroud se plaignant de recevoir peu de balles, critique dans laquelle il n’a pas cité Mbappé mais que l’attaquant du PSG était pris pour acquis. Deschamps est intervenu pour éteindre le feu. Puis ils étaient les Griezmann et Benzema mal à l’aise ceux qui troublaient l’esprit de l’entraîneur. Heureusement pour lui, il semble que tout soit réglé.

Avec ses 26 sélections disponibles, Deschamps ambitionne de avoir un 4-3-1-2 avec Griezmann en accroc, où il brille de mille feux, pour tenter de s’imposer à la tactique mutante proposée par Joachim Löw. Lors de son dernier service à la ‘Mannschaft’, l’entraîneur allemand veut repartir avec un autre trophée sous le bras et prépare donc la première avec un 3-4-2-1 théorique dans lequel donnera la priorité à la commande de retour mais dans lequel il ne pourra pas renoncer à son attaque électrique.

L’Allemagne, en reconstruction pour retrouver la solvabilité d’antan, espère minimiser l’éclat gaulois et là le rôle de Kimmich polyvalent sera la clé. En principe, le Bayern partira du noyau, où il n’aura pas son coéquipier Goretzka, faible en raison de problèmes musculaires. Hofmann c’est l’autre absence allemande. Les deux derniers champions du monde, face à face.

Compositions probables :

France: Lloris ; Pavard, Varane, Kimbembe, Hernández ; Kanté ; Pogba, Rabiot ; Griezmann ; Benzema et Mbappé.

Allemagne: Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger ; Kimmich, Gündogan, Kroos, Gosens ; Havertz, Muller; et Gnabry.

Arbitre: Del Cerro Grande (Espagne).

Stade: Allianz Arena à Munich.

Heure: 21h00 (19h00 GMT)