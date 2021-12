Débuts dans les charts R&B de la Motown Queen Mary Wells

La première star féminine de la Motown encore émergente vivait un moment propice le 19 décembre 1960. Mary Wells faisait ses débuts dans les charts R&B avec « Au revoir bébé. »

Quelques mois plus tôt, Wells, 17 ans, originaire de Détroit, avait approché Berry Gordy au populaire Twenty Grand club de la ville. Le chanteur précoce avait écrit une chanson stridente à mi-tempo intitulée « Bye Bye Baby » (aucun rapport avec le succès ultérieur de Bob Crewe/Bob Gaudio pour les Four Seasons). Consciente des liens de Gordy avec Jackie Wilson, elle espérait qu’il pourrait acheter la chanson au grand artiste R&B. Au lieu de cela, elle s’est retrouvée avec son propre contrat d’enregistrement.

Gordy a invité Wells et sa mère à venir à Hitsville le lendemain, où Mary a passé une audition et a décroché un contrat avec Motown. Berry lui-même l’a produite sur « Bye Bye Baby », qui est devenu son premier single, mais pas avant d’avoir demandé 22 prises vocales. La tension sur sa voix est clairement audible dans la performance rauque qui est devenue Motown 1003.

Semer les graines de la popularité

Le single est sorti en septembre 1960 et, sur Billboard’s Hot R&B Sides pour le numéro du 19 décembre, il a donné à Wells sa première apparition dans les charts au n ° 29, dans un compte à rebours de 30 positions. « Bye Bye Baby » a grimpé au n ° 8 et, bien qu’il ait stagné au n ° 45 de la pop, les graines d’une popularité ultérieure ont été semées.

Le suivi « I Don’t Want To Take A Chance » était un autre top tenn soul au n ° 9 et a fait de la chanteuse la première femme Motown à atteindre le Top 40 pop, culminant au n ° 33. Puis vint la percée totale, alors que « The One Who Really Loves You » de 1962 s’est hissé dans le Top 10 des deux charts, avec un succès encore plus grand à un autre tournant.

