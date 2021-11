Débuts de Beats Fit Pro avec une concentration sur la forme physique, une annulation active du bruit et un prix de 200 $

Après leur apparition dans iOS 15.1 et quelques fuites de célébrités, la marque Beats d’Apple annonce aujourd’hui officiellement Beats Fit Pro, des écouteurs sans fil axés sur le fitness qui incluent des embouts flexibles pour les aider à s’adapter en toute sécurité dans l’oreille.

Les Beats Fit Pro à 200 $ incluent également toutes les fonctionnalités que vous attendez des écouteurs Apple haut de gamme, telles que des embouts en silicone en trois tailles, des modes audio de suppression active du bruit (ANC) et de transparence, un égaliseur adaptatif, un son spatial avec suivi dynamique de la tête. , et une puce H1 pour l’assistance « Hey Siri » et Find My, ainsi qu’un couplage en une seule touche sur iOS, une commutation automatique entre les appareils sur le même compte iCloud et un partage audio.



Nous utilisons le nouveau Beats Fit Pro depuis près d’une semaine, et la meilleure description que nous puissions leur proposer est une version des AirPods Pro axée sur le fitness. Ils ont des ensembles de fonctionnalités très similaires mais des conceptions presque complètement différentes, le Beats Fit Pro n’ayant pas les tiges vues sur tous les modèles d’AirPod et allant avec un look intra-auriculaire à profil bas avec des extrémités d’aile pour la stabilité.



Trois tailles différentes d’embouts auriculaires en silicone sont également incluses pour vous aider à trouver le meilleur ajustement pour votre conduit auditif, avec un test d’ajustement des embouts auriculaires disponible dans les paramètres Bluetooth pour évaluer si les embouts sélectionnés offrent une bonne étanchéité.



Du côté de la forme physique, Beats dit avoir mesuré des milliers d’oreilles pour pouvoir modéliser numériquement les extrémités des ailes souples, qui sont en effet assez flexibles mais offrent une bonne stabilité pour maintenir le Beats Fit Pro en sécurité dans l’oreille. La mise en place d’un écouteur nécessite juste une légère torsion après l’avoir inséré dans votre oreille, en accrochant le bout de l’aile en place dans votre oreille supérieure. Les Beats Fit Pro ont également un indice IPX4, ce qui signifie qu’ils sont résistants à la transpiration et à l’eau, vous n’aurez donc pas à vous en soucier pendant l’entraînement.



La configuration est très simple grâce à la puce H1, il vous suffit donc de rapprocher le Beats Fit Pro de votre appareil et d’ouvrir le boîtier. et vous guide à travers les fonctions de base.



En ce qui concerne la qualité sonore, Beats affirme avoir développé un tout nouveau transducteur pour un son robuste, ainsi qu’un nouveau système de ventilation pour minimiser la distorsion dans les aigus et éliminer l’inconfort. Lors de nos tests, nous avons trouvé une très bonne qualité comparable à celle des AirPods Pro‌, bien qu’un peu plus lourde dans le bas de gamme, ce qui n’est pas vraiment une surprise pour un produit Beats.



Le Beats Fit Pro comprend deux microphones à formation de faisceau dans chaque oreillette, ainsi qu’un microphone interne et un accéléromètre vocal, qui fonctionnent tous ensemble pour optimiser la qualité sonore à la fois pour la lecture audio dans vos oreilles et pour capter votre voix.



Sans tiges, les Beats Fit Pro ne disposent pas de capteurs de force compressibles pour les commandes embarquées comme sur les ‌AirPods Pro‌ et les AirPods de troisième génération. Au lieu de cela, la surface extérieure de chaque écouteur comporte un bouton Beats « b » qui prend en charge plusieurs fonctions, tout comme les Beats Studio Buds et similaires au Powerbeats Pro.



Une simple pression sur le bouton « b » de chaque côté jouera ou mettra en pause l’audio ou répondra ou raccrochera un appel téléphonique. Une double pression permet de passer à la piste audio suivante, tandis qu’une triple pression revient vers l’arrière. Par défaut, appuyez et maintenez enfoncé le bouton pendant une seconde pour faire défiler les différents modes d’écoute.

Le geste d’appui et de maintien pour chaque écouteur peut être configuré indépendamment via la liste Beats Fit Pro dans vos paramètres Bluetooth, avec la possibilité de sélectionner lequel des trois modes d’écoute (ANC, Transparence et standard avec Adaptive EQ) est inclus en tant qu’options comme vous faites défiler, ou pour régler un côté pour activer ‌Siri‌ plutôt que de changer de mode d’écoute, par exemple. Ou, vous pouvez utiliser le geste d’appui et de maintien pour le contrôle du volume intégré, en sélectionnant un côté pour augmenter le volume et l’autre pour le baisser.



Les capteurs de détection de peau situés dans les écouteurs signifient que Beats Fit Pro peut dire quand ils sont dans vos oreilles et automatiquement jouer ou mettre en pause lorsque vous les insérez ou les retirez de vos oreilles. Avec la capacité spécifique de détecter le contact avec la peau, vous n’aurez pas non plus de problèmes avec les écouteurs qui seront amenés à activer la lecture lorsqu’ils sont jetés dans un sac, par exemple.



Vous pouvez également contrôler les modes d’écoute dans Control Center sur votre appareil iOS en appuyant longuement sur le contrôle du volume pour afficher des options supplémentaires. Vous pouvez également activer ou désactiver Spatial/Spatialize Audio et choisir entre le suivi fixe ou le suivi de la tête lorsque les expériences audio surround sont activées.



La durée de vie de la batterie est évaluée à six heures avec l’ANC ou la transparence activée, et elle peut être poussée à sept heures avec ces fonctions désactivées. Nos tests informels ont trouvé des résultats cohérents avec ces références déclarées. L’étui de transport se charge via USB-C (pas de chargement sans fil, malheureusement) et offre jusqu’à 21 heures d’autonomie supplémentaires avec ANC/Transparence. Une fonction de charge Fast Fuel offre une heure de lecture après seulement cinq minutes dans le boîtier, et ils peuvent se charger complètement en environ une heure et demie.



Le boîtier de chargement du Beats Fit Pro est nettement plus grand que celui des AirPods ou des « AirPods Pro », mais pas aussi gros que celui des Powerbeats Pro. Les écouteurs s’enclenchent magnétiquement dans leurs fentes dans l’étui de chargement et restent fermement en place même avec une bonne quantité de secousses d’un étui ouvert.



Le Beats Fit Pro prend en charge Android avec l’application compagnon Beats dédiée pour la plate-forme prenant en charge le couplage à une touche, un test d’ajustement guidé et la possibilité de basculer entre les modes d’écoute et de personnaliser le bouton « b », mais vous n’obtiendrez pas le plein suite de fonctionnalités spécifiques à Apple activées par la puce H1.

Les Beats Fit Pro sont au prix de 199,99 $ et sont disponibles en quatre couleurs : Stone Purple, Sage Grey, White et Black. Ils sont disponibles à la commande aux États-Unis à partir d’aujourd’hui avec des expéditions à partir du 5 novembre. Ils seront lancés en Chine début décembre, et d’autres pays suivront en 2022.