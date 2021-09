Débuts de Cristiano Ronaldo, Raphael Varane et Jadon Sancho débutent, tandis que Bruno Fernandes et Paul Pogba jouent aussi

Cristiano Ronaldo est de retour à Manchester United et devrait faire ses deuxièmes débuts pour le club contre Newcastle United à Old Trafford.

Même s’il a 36 ans, il sera un habitué de l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer cette saison et figurera probablement dans le jeu samedi, dont vous pouvez entendre les mises à jour en direct sur talkSPORT.

Ronaldo a re-signé pour Manchester United après 12 ans d’absence

Solskjaer a confirmé que Ronaldo jouerait contre les Magpies, mais n’a pas précisé si ce serait depuis le début ou depuis le banc.

Lors de sa conférence de presse de vendredi, Solskjaer a déclaré : Il est [Ronaldo] eu une bonne pré-saison avec la Juventus, il a joué pour l’équipe nationale.

“Il a passé une bonne semaine avec nous ici et il sera certainement sur le terrain [against Newcastle] à un moment donné, c’est sûr.

Ronaldo a passé une grande partie de sa carrière sur l’aile mais, en vieillissant, il a évolué au centre et a joué le plus souvent comme attaquant.

L’ancien défenseur de United, Mikael Silvestre, pense que Ronaldo jouera ce rôle pour les Red Devils et qu’il continuera à marquer des buts, malgré son entrée au crépuscule de sa carrière.

“C’est une signature magnifique”, a déclaré l’ancien coéquipier de Ronaldo à talkSPORT.

«Même à 36 ans, je pense qu’il sera un joueur énorme. Il ajoutera tellement de puissance de feu dès le départ.

GETYY

Ronaldo joue désormais comme attaquant

«En tant que n°9, il est devenu de plus en plus un finisseur au fil des ans et ses statistiques sont incroyables. Au cours des dix dernières années, il a marqué plus de 20 buts [a season].

« Il fait toujours partie des meilleurs buteurs d’Europe. Il assiste aussi, coups francs – je me demande juste qui va tirer les pénalités avec Bruno [Fernandes] là.”

Silvestre n’a pas tort. En fait, Ronaldo a terminé la saison dernière en tant que meilleur buteur de Serie A avec 29 buts – plus que la signature estivale de Chelsea, Romelu Lukaku, qui a terminé avec 24 pour les champions de l’Inter Milan et a coûté 97,5 millions de livres sterling.

Il est maintenant prêt à faire ses deuxièmes débuts contre Newcastle après la pause internationale.

Mais comment les coéquipiers de Ronaldo, dont le compatriote portugais Fernandes, s’intégreront-ils autour de lui ?

Ronaldo et Fernandes sont des coéquipiers internationaux, mais peuvent-ils s’accorder à Old Trafford ?

Il ne fait aucun doute qui jouera en tant que n°9 de United, mais il y a encore un débat sur leur n°1.

Dean Henderson et David de Gea se sont battus pour une place de titulaire tout au long de la saison dernière et il semble que ce dernier soit le choix de Solskjaer cette campagne.

Leurs quatre arrières maintenant, à peu près, se choisissent après la signature du défenseur du Real Madrid Raphael Varane.

Raphael Varane sera probablement le partenaire d’Harry Maguire au cœur de la défense

Luke Shaw et Aaron Wan-Bissaka accompagneront la superstar défensive Varane et l’homme de United à 80 millions de livres sterling, Harry Maguire.

Juste devant eux, c’est là que ça devient un peu plus compliqué.

Scott McTominay pourrait être absent après une opération à l’aine et pourrait ne pas être précipité pour affronter les Magpies.

Fred pourrait également être banni, laissant Nemanja Matic au poste de milieu de terrain jusqu’au retour de l’Écossais et du Brésilien.

Scott McTominay l’a dirigé au milieu de terrain contre Leeds

Pendant ce temps, avec Ronaldo un attaquant supplémentaire, Paul Pogba, qui a commencé à montrer ce qu’il peut vraiment faire dans une chemise rouge à gauche du milieu de terrain, jouera à nouveau un rôle un peu plus profond, derrière son compagnon mercuriel Fernandes, qui figure comme un N°10.

Ensuite, sur l’aile, Jadon Sancho, qui a été recruté par le Borussia Dortmund cet été pour 73 millions de livres sterling, jouera du côté opposé à Mason Greenwood, avec Marcus Rashford blessé.

Ce dernier devrait être hors de combat jusqu’en octobre après avoir subi une opération à l’épaule. Greenwood a donc l’occasion de prouver qu’il est capable d’être un partant pour United – ce qu’il a fait jusqu’à présent cette saison.

Ensuite, bien sûr, vous avez Ronaldo au milieu qui complète un XI assez formidable avec lequel le patron de Toon et l’ancien Red Devil, Steve Bruce devront faire face.

À quoi pourrait ressembler Manchester United contre Newcastle

Cette équipe peut-elle vaincre Newcastle United après la trêve internationale ?

