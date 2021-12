Débuts de Dragonspiral Descent Druddigon et plus

Que se passe-t-il dans Pokémon GO cette semaine ? Voici tout ce que vous devez savoir sur les événements et les raids !

La première semaine complète de la saison du patrimoine dans Pokémon GO réserve divers événements aux joueurs et nous ne voudrions pas que vous en manquiez aucun, alors voici un aperçu avec toutes les dates et détails importants. Si vous avez besoin de plus de guides Pokémon GO, assurez-vous de consulter notre guide complet des conseils et des compteurs de raid.

Descente en spirale draconique



Du mardi 7 décembre au dimanche 12 décembre 2021

Niantic n’a malheureusement pas encore annoncé le contenu exact de Dragonspiral Descent, mais certains détails sont déjà connus. Dragonspiral est une tour dans la région d’Unova et joue un grand rôle dans Pokémon : Black & White – c’est là que les dragons légendaires Reshiram et Zekrom sont invoqués.

Un article officiel sur le site Web Pokémon a révélé que Druddigon ferait ses débuts dans le jeu pour smartphone pendant la saison du patrimoine et il est fort probable que le type Dragon apparaisse pour la première fois lors de la descente en spirale du dragon. Après tout, Dragonspiral est également l’endroit où il est attrapable dans les jeux principaux.

Nous vous tiendrons au courant de cet événement !

L’heure des projecteurs



Mardi 7 décembre 2021, de 18h à 19h heure locale

L’Heure Spotlight hebdomadaire se concentrera sur le Pokémon Electabuzz de type Électrique, augmentant son taux d’apparition pour une période d’une heure. Pour les Dresseurs, un bonus solide vous attend : pendant l’événement, tous les bonbons pour envoyer des Pokémon au professeur Willow seront doublés. Faites le plein de Pokémon supplémentaires maintenant et transférez-les tous pendant que l’heure est active.

L’évolution d’Electabuzz, Electivire, est l’une des options les plus solides pour les batailles de raid parmi les attaquants de type électrique. Si vous n’en avez pas encore, il est recommandé de participer à Spotlight Hour.

Heure du raid



Mercredi 8 décembre 2021, de 18h à 19h heure locale

Conformément au thème de Dragonspiral Descent, l’Heure de Raid hebdomadaire est consacrée à Reshiram et Zekrom. Les deux légendes draconiques apparaîtront dans tous les lieux de raid disponibles au cours de l’événement d’une heure pour relever des défis – assurez-vous de saisir un spécimen solide des deux, ils font partie des Pokémon les plus puissants de leur type. De plus, les variantes Shiny des deux dragons sont toutes nouvelles.

Vous pouvez consulter nos guides pour les meilleurs compteurs Reshiram et les meilleurs compteurs Zekrom dans Pokémon GO pour assurer une navigation fluide pendant Raid Hour.

Batailles de raid



Dragonspiral Descent changera probablement la programmation des batailles de raid, mais jusque-là, les Pokémon suivants peuvent être trouvés dans les raids :

Niveau 1 :

Dratini(s) Drilbur Klink(s) Magnemite(s) Tepig(s)

Niveau 3:

Aggron Alolan Graveler Alolan Raichu (s) Typhlosion

Niveau 5 :

Reshiram(s) Zekrom(s) Mega Raids : Mega Steelix(s)

(s) = La version brillante peut être attrapée

Si vous avez besoin d’aide, nous avons un guide qui vous présente les meilleurs compteurs de raid Mega Steelix.

GO Battle League



Dans la GO Battle League, la Great League et la Great League Remix se dérouleront en tant que compétitions actives jusqu’au 13 décembre 2021. La dixième saison de la PvP League n’a que quelques jours et se déroulera jusqu’à fin février 2022.

Cependant, si vous voulez gagner un rang solide d’ici là pour remporter une grosse récompense Stardust à la fin de la saison, cela ne fait pas de mal d’entrer tôt – d’autant plus que Great League et Great League Remix sont probablement les plus rentables. concours en termes d’alignement d’une équipe compétitive.

N’oubliez pas que tout au long du mois de décembre, vous pouvez débloquer diverses récompenses en collectant de la poussière d’étoile dans le défi Stardust de Blanche, chef de la Team Wisdom.

Écrit par Marco Wutz au nom de GLHF.