Débuts de Manchester United, Chelsea et Liverpool en Premier League

14/08/2021 à 12:00 CEST

La Premier League a commencé et lors du match de samedi, trois des principaux candidats au bannissement du jeu de Pep Guardiola à Manchester City. D’abord les diables rouges le feront, en l’un des matchs du jour, contre Leeds United de Marcelo Bielsa. Plus tard ce sera le Chelsea de Thomas Tuchel, le nouveau super champion d’Europe, face à Crystal Palace, et enfin Livepool se rendra à Norwich.

Le football britannique, qui est l’un des plus regardés à la fois en Europe et dans le reste du monde, est de retour et avec lui tous les prétendants au titre, dans lequel jusqu’à six équipes présentent des références pour régner en Angleterre.. Manchester City est le favori pour répéter l’hégémonie, mais des équipes comme Manchester United, Chelsea, Liverpool ou encore Tottenham ou Leicester City sont à l’affût.

En ce qui concerne le blues, la semaine a été riche en nouvelles positives : après avoir battu Villarreal aux tirs au but en finale de la Supercoupe d’Europe, le club a annoncé La signature de Romelu Lukaku sur ce qui était un secret de polichinelle. Le Belge complète une équipe qui fait peur à la fois aux îles britanniques et au reste de l’Europe et une attaque qui comprendra également Timo Werner, Kai Havertz, Christian Pulisic et Hakim Ziyech.

Les grands aspirants, favoris des débuts

Trois des principaux candidats au titre de Premier League 2021/22 sont les favoris pour remporter la première : Manchester United et Chelsea veulent devenir forts dans leurs fiefs respectifs et Liverpool de Jürgen Klopp ne veut pas de surprises au Norwich Stadium. Tout cela pour mettre la pression sur Manchester City dès la première minute, alors qu’ils se rendent au Tottenham Hotspur Stadium le dimanche 15 août.

Les autres matchs intéressants du jour sont Leicester City – Wolverhampton, deux équipes qui se sont consolidées dans la première moitié de tableau et dont la croissance est exponentielle au fil des saisons, et Everton – Southampton: les caramels entament une nouvelle étape après le départ brutal de Carlo Ancelotti au Real Madrid pour compenser la perte de Zinedine Zidane.