Débuts de Placido du Brésil dans sa Copa América

14 juin 2021 à 01:02 CEST

Le Brésil a commencé sa Copa América en battant le Venezuela (3-0), dans un match qui a commencé à se décider 24 heures auparavant lorsqu’une épidémie de 12 cas de Covid-19 a été détectée à l’appel du Vinotinto. Et au gouffre déjà préexistant entre le candidat numéro 1 au titre et la Cendrillon du groupe A, s’est ajouté un handicap insurmontable.

SOUTIEN-GORGE

VENIR

Brésil

Alisson ; Danilo, Marquinhos, Eder Militao, Alex Sandro (Alex Sandro, 45′) ; Casemiro, Fred (Fabinho, 84′), Lucas Paquetá (Everton Ribeiro, 45′) Gabriel Jesus (Vinicius Jr. 84′), Richarlison (Gabigol, 64′) et Neymar Jr.

Venezuela

gratérol; González (Hernández, 91 ‘), Cumana, Luis Martínez, Luis Mago; Manzano (Celis, 76′), Moreno, José Martínez, La Mantía, Casseres (Castillo, 83’); Aristeguieta (Córdova, 76 ‘).

Arbitre

Esteban Ostojich (Uruguay). TA Renan Lodi (38′) ; Gabigol (65′) / Manzano (68′), Mago (79′)

Buts

1-0, Marquinhos (23′) ; 2-0, Neymar Jr. (63′) ; 3-0 Gabigol (88′)

Incidents

Match joué à huis clos en raison des effets sur la santé de la pandémie de Covid-19 au stade national Mané Garrincha (Brasilia).

Le Brésil est venu trancher sur la voie rapide, avec une proposition clairement offensive avec Lucas Paquetá, Neymar, Richarlison et Gabriel Jesus, mais l’élan initial des Brésiliens a été neutralisé par la double paroi vénézuélienne. le luso José Peseiro il parapet une défense de cinq, et une médullaire, avec quatre troupes, dédiées au confinement tout près de sa propre zone.

Ceux de Tite devaient travailler la rencontre, et ils se sont renversés sur le flanc gauche, avec Renan Lodi atteindre le résultat net de manière récurrente, s’associant bien à un Neymar vouloir jouer et avec Richarlison comme un bélier.

La Vinotinto a fini par succomber. Sa résistance Numantine a duré 23 minutes, mais une erreur de marquage à la sortie d’un corner a permis Marquinhos maîtriser et exécuter magistralement, après l’assistance préalable Richarlison. Le but, avec trois touches brésiliennes, a révélé les faiblesses des Vénézuéliens.

Dès lors, la rencontre était un monologue Verdemarelo, avec un Neymar comme maître de cérémonie. Les 10 ont joué de manière absolument lâche, recevant abondamment entre les lignes, jouant profondément et exhibant des actions individuelles dans lesquelles ils s’aimaient.

L’inégalité était affligeante. Le Brésil, au rythme de l’entraînement, a montré toute la palette tactique de Tite face à un rival qui ne pouvait offrir que du travail défensif. Le mérite du Vinotinto, cependant, était de clôturer la première étape, en restant dans le parti. Et le 1-0 a forcé Canarinha à ne pas perdre un iota de concentration.

NEYMAR ÉGALE RONALDO

Tite a déplacé le banc avec un double changement à la mi-temps. L’entrée de Everton Ribeiro Oui Alex Sandro c’était un message à son équipe de maintenir le même niveau d’engagement.

La Canarinha a cependant fait une pause et le Venezuela a finalement profité de longues possessions, mais sans déranger Alisson. Les espoirs des visiteurs se sont soldés par une peine pour enfant de Cumana, qui a roulé inutilement Danilo et que Neymar, avec paradinha inclus, exécuté avec plasticité. 2-0 et match réglé à 63 minutes.

Le but de Neymar Jr. était statistiquement historique car il lui a permis d’atteindre les records de Ronaldo. Les deux occupent désormais la deuxième place du podium des buteurs de Canarinha avec 67 buts. Il y a tout d’abord, Ou Rei Pelé avec 77 buts, selon la FIFA, ou 95, selon les comptes de la CBF.

La fête s’est essoufflée. Tite a accordé à Gabigol une demi-heure et Vinicius Jr. à seulement cinq minutes. Le madridista n’a pas eu le temps de faire quoi que ce soit mais l’attaquant de Flamengo a marqué le but de la soirée. Neymar centré et, avec le gardien déplacé, Gabigol il a terminé un but vide… avec sa poitrine. Un bon épilogue pour une victoire facile, très facile pour le Brésil.