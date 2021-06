Débuts des écouteurs Sony XM4 avec un design plus petit, un meilleur ANC

in

Aujourd’hui, Sony élargit sa gamme d’écouteurs populaires avec sa dernière paire de véritables offres sans fil. En tant que successeur des écouteurs ANC préférés des fans de la marque, les tout nouveaux écouteurs Sony WF-1000XM4 arrivent avec une suppression active du bruit améliorée, grâce à l’introduction d’un processeur intégré V1, ainsi qu’une autonomie de 24 heures, un design 40 % plus petit , et d’autres améliorations. Rendez-vous ci-dessous pour tous les détails.

Sony dévoile officiellement les écouteurs sans fil XM4 True

En tant que dernière paire d’écouteurs de Sony, les nouveaux écouteurs XM4 font leurs débuts en tant que véritable équivalent sans fil des écouteurs supra-auriculaires XM4 lancés en août dernier. Remplaçant la version de génération précédente, que nous avons trouvée assez convaincante dans notre examen pratique, la dernière version apporte de nombreuses fonctionnalités d’avant pour répondre à quelques nouveaux ajouts.

En commençant par la conception, Sony a actualisé le facteur de forme de ses écouteurs XM4 pour qu’il soit 10 % plus petit que l’itération précédente. Ce boîtier modifié apporte également une résistance à l’eau et à la sueur IPX4, qui manquait notamment sur le XM3 à partir de 2019. En ce qui concerne la conception du boîtier de charge, peu de choses ont changé sur ce front, car vous trouverez une grande partie du même design. de la dernière fois, juste avec un logement 40% plus petit.

Malgré la taille plus petite, la durée de vie de la batterie reste la même sur les écouteurs Sony XM4, comme avec leur prédécesseur. Une seule charge garantira huit heures de lecture avant de devoir être glissée dans le boîtier de charge qui donne 16 heures supplémentaires. Le boîtier de charge berce une entrée USB-C mais peut également être placé sur un socle de charge Qi pour les ravitaillements sans fil.

Cependant, Sony ne s’arrête pas aux modifications de conception, car vous constaterez que les écouteurs XM4 basculent sur un tout nouveau processeur intégré V1 pour une suppression active du bruit améliorée. Avec une longue histoire d’être considéré comme l’un des leaders dans l’espace ANC, Sony espère que cela continuera à offrir son expérience d’écoute sans distraction de pointe.

Les dernières nouveautés de Sony sont maintenant disponibles

Pointage à 279,99 $, les nouveaux écouteurs Sony WF-1000XM4 ANC sont désormais disponibles à l’achat. Vous le trouverez actuellement sur Amazon, les commandes étant désormais expédiées. Par rapport à la dernière fois, les têtes de la génération précédente sont entrées à un prix de 229,99 $, qui restera dans la gamme de Sony dans un avenir prévisible. Ainsi, ceux qui ne trouvent pas le dernier et le meilleur pour être aussi convaincant qu’une mise à niveau auront toujours les écouteurs XM3 sur lesquels se rabattre.

Le point de vue de 9to5Toys :

Les tout nouveaux écouteurs sans fil Sony XM4 True peuvent être parmi les versions les plus attendues dans le domaine des écouteurs, en dehors des rumeurs AirPod de troisième génération, c’est-à-dire. Et maintenant que Sony a officiellement dévoilé les nouveaux débuts, il semble que le battage médiatique était généralement justifié.

Le seul véritable inconvénient ici est le prix, qui est encore plus élevé que les écouteurs premium ANC d’Apple. Bien qu’avec les antécédents de Sony dans l’espace, ceux-ci finiront certainement par être l’une des véritables expériences d’écoute sans fil les plus convaincantes du marché.

