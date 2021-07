Débuts d’essai Spotify Premium de 4 mois pour les utilisateurs de TikTok au Royaume-Uni

Certains utilisateurs de TikTok au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Pologne et en Turquie sont désormais éligibles pour recevoir un essai gratuit de Spotify Premium de trois ou quatre mois, dans le cadre d’un partenariat récemment annoncé entre les sociétés.

L’application de partage de vidéos abrégées et la principale plate-forme de diffusion de musique en streaming ont dévoilé l’offre ce matin, dans un communiqué officiel qui a été partagé avec Digital Music News. Les utilisateurs de TikTok dans les pays mentionnés devraient recevoir “un code unique” qui leur permettra d’activer l’offre, à condition qu’ils aient 18 ans ou plus et “n’aient pas déjà souscrit à Spotify Premium”. La promotion arrive environ sept mois après qu’Apple Music ait mis un essai gratuit de quatre mois à la disposition des utilisateurs de TikTok.

Ces parties éligibles peuvent accéder audit code unique via leurs pages « Pour vous » et « Découvrir », via « une icône de profil sur l’onglet « Moi » », ou même en recherchant « Spotify » sur TikTok, le document se poursuit. Il convient toutefois de répéter que la durée de l’essai gratuit de Spotify Premium axé sur TikTok (trois ou quatre mois) dépendra du pays, et la société basée à Stockholm a augmenté le coût de plusieurs plans d’abonnement en Europe plus tôt cette année.

À titre de référence, 34 % des 356 millions d’utilisateurs actifs mensuels (MAU) que Spotify a signalés dans sa ventilation des résultats du premier trimestre 2021 résidaient en Europe, qui abritait 40 % des 158 millions de comptes Spotify Premium du service. Et fin septembre 2020, l’utilisateur britannique moyen de TikTok passait 66 minutes par jour sur l’application, l’ouvrant 13 fois par 24 heures, selon Bloomberg. Chacun des 1,2 million d’utilisateurs de TikTok en Norvège a passé en moyenne 74 minutes par jour sur la plateforme, a indiqué la même source, contre 11 millions de MAU en France, 10,7 millions de MAU en Allemagne et 9,8 millions de MAU en Italie.

Le communiqué concis ne contient pas de détails concernant un partenariat plus large et de promotion croisée entre Spotify et TikTok, ce dernier ayant joué un rôle clé dans le succès commercial d’artistes tels que Benee et Hoobastank, pour n’en nommer que quelques-uns. De plus, les tendances de TikTok ont ​​permis à certains groupes de conclure des accords avec des majors et ont aidé les stars d’hier à trouver de nouveaux fans – dont le soutien pourrait bien avoir préparé le terrain pour des salaires massifs.

S’adressant au partenariat Spotify dans un communiqué, le responsable de la croissance de TikTok pour l’Europe, David Nunez, a déclaré : « TikTok est une expérience sonore et immersive, avec la musique au cœur de la façon dont les gens créent et interagissent avec le contenu sur la plate-forme. Nous sommes ravis d’apporter cette offre avec Spotify Premium à notre communauté, en l’aidant à profiter encore plus des artistes et des morceaux qu’ils ont connus sur TikTok.

Il est récemment apparu que ByteDance avait suspendu ses plans d’introduction en bourse de TikTok après avoir rencontré les régulateurs chinois, tandis que le procès très médiatisé de Triller contre TikTok est officiellement transféré du Texas à la Californie. Et il y a environ une semaine, Spotify a équipé son application Mac d’une version bêta pour tester la compatibilité avec les processeurs Apple M1.