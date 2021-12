Débuts en coupe avec Ramos et sans Messi

18/12/2021 à 21:10 CET

Avec peu à gagner et beaucoup à perdre, Le Paris Saint-Germain atteint les débuts de la Coupe de France face à Feignies-Aulnoye pour faire tourner l’effectif et, bien sûr, éviter les grosses surprises face à un rival de cinquième division.

Pour cela, Mauricio Pochettino réservera ses cartes les plus importantes comme Lionel Messi ou Kylian Mbappé. L’Argentin a tout joué au cours d’une saison où il a eu peur des blessures, et l’entraîneur préfère qu’il se repose pour la fin de l’année et le début de 2022.

Celui qui le sera est Sergio Ramos. Le camero central affrontera son deuxième match avec le PSG après ses débuts face à Saint-Étienne en championnat. L’inconfort musculaire, en théorie et selon les rapports médicaux, appartient au passé. « Je ne sais pas si depuis le début ou en tant que remplaçant & rdquor ;, a déclaré Pochettino, mais il a confirmé sa présence.

Ainsi, Ramos disputera son neuvième match en 2021 après sept matchs avec des minutes distribuées à Madrid et en championnat de France il y a quelques semaines. L’idée de Pochettino et de l’équipe d’entraîneurs est que cela peut devenir un élément important de l’équipe à l’approche de la seconde moitié de la saison, fournissant la force défensive qui leur manquait.

Pourtant, les Parisiens ne veulent pas mépriser Feignies-Aulnoye. « On a toujours vu dans les matches de Coupe qu’il y a parfois un risque de sous-estimation. Nous pensons que le respect doit être total quelle que soit la compétition et le rival », a déclaré le coach à la presse.

ALIGNEMENTS POSSIBLES :

Feignies-Aulnoye : Fernand ; Mario Ferreira, Courtin, Diedhiou, Marigard ; De Parmentier, Meunier, Lachaab ; Ouattara, Bensaber, Yann Le Meur.

PSG : Franchi; Kehrer, Bitshiabu, Dagba, Kurzawa ; Dina, Gueye, Ander Herrera ; Gharbi, Icardi, Fressange.

Arbitre: Florent Batta.

Heure: 21h10.