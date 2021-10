Débuts en NBA de Santi Aldama : 7 points dans la défaite de Memphis face à Portland

Santi Aldama Il a fait ses débuts en NBA hier matin après avoir passé six minutes dans la défaite de Grizzly de Memphis contre les Trail Blazers de Portland. Le canari est entré avec le choc décidé, mais il a su s’affirmer et a terminé le duel avec 7 points (trois sur six du terrain et un sur deux du personnel), deux rebonds et une faute personnelle. Il était de loin celui avec les meilleures statistiques parmi les quatre joueurs des Grizzlies qui sont entrés en finale avec le duel décidé.

Le dernier Espagnol à faire ses débuts en NBA @ santialdama, avec les Grizzlies Premier panier, premiers pas… pic.twitter.com/beGxNFOzGl – NBA Espagne (@NBAspain) 28 octobre 2021