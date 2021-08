Débuts européens à Milan contre la Sampdoria

23/08/2021 à 09h45 CEST

L’AC Milan de Stefano Pioli lance la saison 2021/22 en visitant la Sampdoria le premier jour de Serie A. Avec le billet pour la Ligue des Champions en poche, le football européen revient à San Siro : après plus de 7 ans d’attente et à l’ombre, Les rossoneri Ils s’affronteront dans la compétition continentale maximale et le club, les fans et les joueurs débordent de joie, d’enthousiasme et d’émotion à parts égales..

Italiens, qui eils se battaient pour lui Scudetto une grande partie de la saison, ils commencent le cours avec une grande partie du bloc du cours précédent : seuls Gianluigi Donnarumma et Kakan Calhanoglu ont quitté San Siro en tant que noms plus importants. A leur place sont venus d’autres comme Mike Maignan, Tomori ou Tonali, en plus d’avoir à nouveau Brahim Diaz.

Le grand espoir des Rossoneri passe par Olivier Giroud, qui a quitté Londres pour rejoindre Milan au retour dans la plus haute compétition européenne. Bien qu’il ne soit pas un spécialiste des buteurs, sa présence en tant que neuf donne beaucoup à l’équipe entre les lignes et tous ses mouvements génèrent des espaces en phase offensive. Avec 90 buts et plus de 350 matchs de Premier League, le défi de Milan est passionnant.

La Sampdoria, une rivale de bon augure

L’AC Milan 2021/22 fera ses débuts contre la Sampdoria au Stadio Luigi Ferraris le lundi 23 août prochain à partir de 20h45.. Ceux de Gênes sont un rival, a priori, digne des Rossoneri : lors des quatre dernières confrontations directes, ils ont remporté deux victoires et deux nuls. En outre, ils n’ajoutent qu’une seule défaite lors des huit derniers matchs.

L’un des duels les plus mémorables parmi les fans italiens est la Supercoupe d’Italie 1994. L’AC Milan et la Sampdoria sont à égalité à 120 minutes et le duel se décide aux tirs au but : Les rossoneri ils ont marqué quatre, par trois pour la Sampdoria et le titre s’est terminé à San Siro.