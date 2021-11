Débuts faibles: listes Paytm à prix réduit pour offrir, stock en baisse de 27%

Paytm IPO avait attiré un peu moins de deux souscriptions. The Street appréhendait la valorisation, jugée chère, d’une entreprise qui pourrait mettre du temps à devenir rentable de manière durable. Au cours de l’année jusqu’en mars, la perte nette consolidée de One97 Communications était de 1 701 crore de Rs, tandis que le revenu était de 3 186,8 crore de Rs.

Les débuts de Paytm sur les bourses jeudi ont déçu les investisseurs avec la plus grande offre publique initiale (IPO) du pays, de Rs 18 300 crore, cotée à un prix inférieur au prix d’émission. Les actions de One97 Communications, la société mère de Paytm, ont atteint un creux de clôture de Rs 1 564,15, soit une chute de 27,25% par rapport au prix d’émission de Rs 2 150. La capitalisation boursière de Paytm s’élevait à 1 01 399,73 crores de roupies.

L’introduction en bourse avait attiré un peu moins de deux souscriptions. The Street appréhendait la valorisation, jugée chère, d’une entreprise qui pourrait mettre du temps à devenir rentable de manière durable. Au cours de l’année jusqu’en mars, la perte nette consolidée de One97 Communications était de 1 701 crore de Rs, tandis que le revenu était de 3 186,8 crore de Rs.

Avant la cotation, Macquarie a assigné un prix cible de Rs 1 200 pour l’action, un niveau inférieur de 44% au prix d’offre. « La valorisation de Paytm, à environ 26x FY23E Price to Sales (P/S), est chère, surtout lorsque la rentabilité reste insaisissable pendant longtemps. La plupart des acteurs de la fintech négocient dans le monde autour de 0,3x-0,5x le ratio de croissance des prix et des ventes et nous avons supposé l’extrémité supérieure de cette bande. Nous ne sommes pas disposés à lui donner une prime ici car nous ne sommes pas sûrs du chemin vers la rentabilité », ont écrit les analystes.

La maison de courtage a souligné que la plupart des fonctions exécutées par Paytm sont exécutées par d’autres grands écosystèmes, notamment Amazon, Flipkart et Google. La concurrence sur le marché acheter maintenant payer plus tard (BNPL) est intense et Paytm doit entrer dans le secteur des prêts sur son propre bilan et devenir rentable. Cependant, cela nécessitera une licence bancaire du régulateur. « L’obtention d’une petite licence de banque de financement pourrait être difficile à notre avis étant donné que les entreprises sous contrôle chinois détiennent plus de 30% du capital de Paytm », a noté Macquarie.

Parmi les inscriptions récentes, la capitalisation boursière de Zomato était plus élevée à 1 21 731,04 crore de roupies, selon les données de Bloomberg. Certaines licornes qui sont devenues publiques cette année ont offert des rendements exceptionnels aux investisseurs le jour de la cotation. Zomato, Nykaa (FSN E-commerce Ventures) et Policybazaar (PB Fintech) ont gagné jusqu’à 65%, 96% et 22%, respectivement, lors de leurs débuts.

