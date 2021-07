Débuts hispaniques avec une victoire acharnée contre l’Allemagne

24/07/2021 à 10h56 CEST

L’Espagne a commencé sa carrière aux Jeux Olympiques en grand avec une belle victoire contre l’Allemagne par 27-28 dans une crise cardiaque pleine d’alternatives qui a été décidée dans les derniers instants avec deux buts clés Álex Dujshebaev.

ALE

ESP

ALLEMAGNE, 27

(13 + 14) : Johannes Bitter (p., 1′-45′), Philipp Weber (2), Timo Kastening (3), Paul Drux (2), Henrik Pekeler (4), Steffen Weinhold (5), Uwe Gensheimer (3, 2p.) -Sept départ-, Andreas Wolff (ps, 46′-60′), Marcel Schiller (2, 1p.), Juri Knorr (1), Kai Häfner, Johannes Golla (3), Julius Kühn (2) et Finn Lemke.

ESPAGNE, 28

(12 + 16): Pérez de Vargas (p.), Alex Dujshebaev (4), Edu Gurbindo (2), Raúl Entrerríos (1), Adrià Figueras (5), Aleix Gómez (5, 3p.), Ángel Fernández ( 4) -à partir de sept-, Viran Morros, Dani Sarmiento (1), Jorge Maqueda (2), Ferran Solé (2), Antonio García (2) et Gideón Guardiola.

ARBITRES

Mirza Kurtagic et Mattias Wetterwik (Suède). Ils ont exclu deux minutes aux Allemands Steffen Weinhold (0:53 et 15:25), Johannes Golla (28:32), Kai Häfner (29:52) et Julius Kühn (43:06); et à l’espagnol Edu Gurbindo (7:41 et 54:23).

MARQUEZ TOUTES LES CINQ MINUTES

1.2, 3-3, 7-5, 10-7, 11-10, 13-12 (repos), 15-17 16-19, 19-21, 22-22, 25-25 et 27-28 (finale) .

INCIDENTS

Troisième et dernier match de la première journée du groupe A de handball masculin des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 disputé à huis clos au Yoyogi National Gymnasium (Tokyo, Japon).

Si l’équipe espagnole manquait Dani Dujshebaev en raison d’une blessure, les Allemands perdaient dans cet aspect des absences ne pas pouvoir compter sur le rocheux Patrick Wiencek aux Jeux, l’une de ses pièces les plus importantes.

de début Jordi Ribera a soulevé une défense 5-1 avec Alex Dujshebaev comme attaquant Ce n’était pas en partie dû au grand “scuoting” d’Alfred Gislason sur le banc et aussi à plusieurs actions dans lesquelles il est passé d’un possible braquage à un but encaissé.

Gonzalo Pérez de Vargas a bien commencé avec trois arrêts (dont un penalty à Marcel Schiller) et a mené un bon départ pour les Hispanos avec deux buts d’affilée d’Adrià Figueras (1-3 en 7′).

Cependant, un sensationnel Johannes Bitter sous les bâtons (9/21 à la mi-temps) et l’inspiration d’Henrik Pekeler dans le pivot a fait tourner le tableau d’affichage (6-5 en 14′) et a tiré sur la ‘Manschaft’ (9-6 en 18′).

Gonzalo, face à face avec Pekeler

| .

Ribera a arrêté le jeu et a changé la défense à 6-0 dans une décision réussie qui a modifié le plan allemand en attaque, qui, avec le grand L’irruption d’Antonio García a permis de rétablir les tableaux (10-10 en 23′).

Malgré avoir terminé quelques secondes avec deux joueurs en moins, L’Allemagne s’est retirée aux vestiaires avec un avantage minime (13-12) Merci aux deux Juri Knorr, un joueur qui a joué pour le Barça B et a décidé d’aller en Bundesliga en 2018.

La reprise a apporté un excellent retour pour l’actuel vice-champion continental, qui s’est confié à sa meilleure défense pour provoquer cinq défaites face à son rival et prendre trois buts en location (16-19 en 39′) après un but d’Ángel Fernández assisté par un pass magique d’Entrerríos. Quelle belle signature le Barça a fait avec le Cantabrique !

Gonzalo, face à face avec Pekeler

| .

L’Allemagne a réagi avec des attaques rapides et aidée par les arbitres suédois, qui n’a pas vu de faute nette sur Alex Dujshebaev, a inventé un penalty contre Lemke (il a fait des pas avant) et a pardonné à Weinhold le rouge pour un coup au visage d’Entrerríos alors qu’il avait déjà eu deux exclusions (18-19 en 41′) .

Le fait est qu’un remarquable Pekeler (avancé dans une variation étrange qui en a résulté) à égalité avec 12 minutes à jouer (22-22) avec des problèmes espagnols dans la statique que Jordi Ribera a tenté de résoudre avec un temps mort et l’Espagne est allée de l’avant avec un énorme arrêt de Gonzalo contre Kühn et avec un superbe but de Gurbindo (23-24 en 53′).

je n’avais pas eu la journée mais Alex Dujshebaev a montré ses galons avec deux buts dans la dernière minute, qui, avec la faute offensive causée par Ángel Fernández, a placé un 28-27 à une minute de la fin. Et il a fallu souffrir jusqu’au bout, puisqu’une défaite après une nouvelle faute causée par le nouveau joueur du Barça a permis à Philipp Weber d’avoir un coup franc direct sans temps qui a envoyé très haut. Grand départ pour les hispaniques !