Débuts professionnels avec la victoire du petit-fils de Muhammad Ali

Nico Ali Walsh, petit-fils de l’ancien champion poids lourd et légende de la boxe Mohamed Ali, vaincu Semaines de Jordanie par KO technique lors de ses débuts professionnels dans un combat des poids moyens à Tulsa (USA).

Ali Walsh est le fils de Robert Walsh Oui Rasheda Ali Walsh, la fille de Mohammed Ali. Le jeune homme de 21 ans a signé un accord avec Bob Arum, un promoteur de longue date de Muhammad Ali, décédé en 2016 à 74 ans des suites de la maladie de Parkinson.

Ali Walsh, qui portait un short fait pour son grand-père, a laissé tomber Weeks à mi-chemin du premier tour, avant que le juge n’arrête le combat 1’49 “dans ce tour.

“De toute évidence, j’ai beaucoup pensé à mon grand-père. Il me manque. Ce fut un voyage émouvant. Je pense que Weeks et moi avons fait un peu d’histoire ce soir. Cela a répondu à mes attentes”, a déclaré Ali Walsh à l’ESPN. .

Rasheda Ali Walsh et son mari, Robert Walsh, regardent le match de Nico Ali Walsh

Muhammad Ali, surnommé “Le plus grand”, est décédé en juin 2016. Sa carrière de boxeur sans précédent, son sens du spectacle et ses opinions bien arrêtées ont fait de lui l’une des figures les plus connues du XXe siècle.

“Cela semble être beaucoup de pression, mais pour moi, il n’est que mon grand-père. C’est le meilleur combattant qui ait jamais vécu et peut-être la meilleure personne”, a déclaré Ali Walsh, ajoutant qu’il ne porterait “jamais” ce pantalon depuis ses débuts. .

