Débuts sans douleur ni gloire pour les nouveaux Chicago Bulls contre les Pistons sans Cade Cunningham

Commencé par une victoire lors de la saison NBA 2021/22 pour Chicago Bulls, oui, mais sans proposer un jeu très voyant avant Pistons de Détroit. Ceux de Billy Donovan ont battu ceux du Michigan (qui n’ont pas pu compter sur Cade Cunningham) par un résultat de 94-88.

Le meilleur était Zach LaVine avec 34 points et sept rebonds, suivi de Nikola Vucevic (double-double de points et 15-15 rebonds). Peu de nouvelles recrues de l’équipe. DeMar DeRozan, avec 17 points et sept rebonds, le plus marquant d’entre eux. 12 points et quatre passes décisives pour Lonzo Ball. Chez les Pistons, le rôle remarquable de Jerami Grant avec 24 points et six rebonds.

