Débuts sans Ramos mais avec Mbappé

06.08.2021 à 21:01 CEST

Arnau montserrat

La reconquête de la Ligue 1 démarre aujourd’hui à Troyes. Le PSG de Pochettino dispute la première journée d’un championnat de France qu’il a raté la saison dernière. Le nouveau roi est Lille, qui les a également battus il y a tout juste une semaine en finale de la Supercoupe de France. La domination des parisiens a été ralentie et cela n’a pas été apprécié au Qatar, qui cet été a été chargé de remodeler l’équipe avec des ajouts de renom tels que celui de un Sergio Ramos qui n’a toujours pas fait ses débuts avec son nouveau club.

L’arrière central de Camas est toujours blessé et avec un plan spécifique pour éviter les blessures musculaires à l’avenir. Un fléau qui l’a accompagné lors de sa dernière année au Real Madrid. Pour éviter d’éventuelles rechutes, ni Pochettino ni les services médicaux n’ont donné leur accord pour le retour du central qui est tombé de l’appel. Neymar, Di María, Verratti, Paredes ou Donnaruma ne seront pas là non plus. qui viennent de rentrer de leurs vacances d’été.

Celui qui sera là est un Mbappé qui n’a pas joué une seule minute en finale contre Lille mais qui semble déjà prêt à entrer dans le onze premier de Mauricio. Devant, un Troyes qui n’avait plus joué en Ligue 1 depuis la saison 17/18.

Lyon, sans Memphis

Le nouveau Lyonnais, déjà sans Depay, fait ses débuts à domicile face à Brest. La nouvelle ère, avec Peter Bosz à la barre, veut continuer à céder la place à la lutte pour le titre de champion.