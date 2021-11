Débuts stellaires : Policybazaar désormais dans le top 100 des entreprises

« Nous avons la chance en tant qu’entreprise de résoudre un problème où nous pouvons éduquer les gens sur la nécessité d’une assurance vie et maladie », a déclaré Yashish Dahiya, co-fondateur de PB Fintech, lors de la cérémonie d’inscription.

PB Fintech, qui gère le marché d’assurance en ligne Policybazaar, a fait une entrée remarquée sur les bourses lundi pour se faire une place parmi les entreprises les plus valorisées du pays. Avec une capitalisation boursière de Rs 54 070,33 crore, l’acteur de la fintech est désormais la 94e plus grande entreprise de l’espace coté, devant JSW Energy, Hero Motocorp, Bosch, Cholamandalam Investment et plusieurs autres, selon les données de Bloomberg.

Le script coté à une prime de 17,34% à Rs 1 150, contre son prix d’offre de Rs 980 pièce. Après avoir atteint un sommet intra-journalier de Rs 1 248,90, il a terminé la session en hausse de 22,7% à Rs 1 202,90 sur l’ESB. L’introduction en bourse de 5 625 crores de Rs de PB Fintech a été souscrite 16,59 fois plus tôt ce mois-ci, recevant des offres d’une valeur de 56 093,64 crores de Rs de la part des investisseurs. Le 29 octobre, la société soutenue par SoftBank a recueilli 2 569 crores de roupies auprès de 155 investisseurs principaux à une fourchette de prix supérieure de 980 roupies chacun. Il est également soutenu par Tiger Global et Temasek Holdings.

Alors que les analystes estiment que l’action est un peu chère par rapport à ses pairs mondiaux – évalués à 46,3x M-cap/ventes pour l’exercice 22 sur une base post-émission et annualisée – ils reconnaissent également sa position de leader sur les marchés numériques de l’assurance/crédit à la consommation et approche centrée sur le client.

Surtout, les pertes diminuent chez Policybazaar tandis que Paisabazaar est devenu rentable. Policybazaar est le plus grand marché d’assurance numérique d’Inde, avec une part de marché de 93,4% pour l’exercice 20, sur la base du nombre de polices vendues via des plateformes de distribution en ligne. Paisabazaar, d’autre part, est le plus grand marché de crédit à la consommation numérique, avec une part de marché de 53,7% sur la base des décaissements de l’exercice 21.

Selon le prospectus déposé auprès de la Sebi, le produit net de l’introduction en bourse sera utilisé pour améliorer la visibilité et la notoriété de la marque (y compris, mais sans s’y limiter, Policybazaar et Paisabazaar). La société vise également à exploiter de nouvelles opportunités pour élargir sa base de consommateurs et développer davantage la marque à l’international.

« Nous avons la chance en tant qu’entreprise de résoudre un problème où nous pouvons éduquer les gens sur la nécessité d’une assurance vie et maladie », a déclaré Yashish Dahiya, co-fondateur de PB Fintech, lors de la cérémonie d’inscription. Il a ajouté que plus de 50 employés travaillent dans l’entreprise depuis plus de 10 ans.

