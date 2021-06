Débuts sur le marché: Paytm augmentera Rs 12 000 crore via de nouvelles actions

in

Paytm vise à devenir public d’ici novembre de cette année et pourrait déposer le projet de prospectus sur le hareng rouge (DRHP) auprès du Securities and Exchange Board of India (Sebi) dès le mois prochain.

Principale plate-forme de paiement, Paytm sollicitera l’approbation des actionnaires pour lever jusqu’à 12 000 crores de roupies (1,6 milliard de dollars) grâce à une nouvelle émission d’actions dans le cadre de son prochain appel public à l’épargne, qui devrait être le plus important du pays à ce jour. Ceci, avec d’autres points, est à l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire de la société qui doit se tenir dans la capitale le 12 juillet. La société dans son avis d’AGE a également déclaré qu’il y aurait une offre de vente d’actions par les actionnaires l’entreprise.

L’AGE envisagera également de déclassifier le fondateur Vijay Shekhar Sharma de son statut de promoteur de la société. Sharma aurait écrit au conseil d’administration sur la déclassification de son statut de promoteur. Le déménagement pourrait alléger ses exigences et obligations en matière de conformité, selon les rapports.

« La lettre du fondateur souligne en outre que le fondateur détient actuellement 9 051 624 actions de la société, soit 14,61 % du total du capital social libéré de la société sur une base entièrement diluée, et peut exercer tout contrôle sur les affaires ou la décision. -processus de constitution de la société uniquement dans la mesure de son actionnariat. Le capital social total libéré de la société est largement détenu par divers investisseurs institutionnels, employés, anciens employés et autres tiers et la société compte actuellement plus de 1 000 actionnaires au total », selon la note de l’EGM.

Au début du mois, Paytm avait demandé à ses salariés s’ils souhaitaient vendre leurs actions dans le cadre de l’introduction en bourse.

SoftBank Group, Berkshire Hathaway et Ant Group sont les actionnaires de Paytm.

Les revenus d’exploitation de la société de paiement numérique ont baissé à 2 802,41 crores de roupies sur une base consolidée au cours de l’exercice clos le 31 mars 2021, contre 3 280,84 crores de roupies au cours de l’exercice 20, selon le rapport annuel de la société. Les pertes totales, cependant, se sont réduites à 1 701,01 crores de Rs au cours de l’exercice 21, contre 2 942,36 crores de Rs l’année précédente, la société ayant réussi à contrôler ses coûts. Les dépenses totales de l’entreprise ont diminué à 4 782,95 crores de Rs au cours de l’exercice 21, contre 6 138,23 crores de Rs au cours de l’exercice 20.

