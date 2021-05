Decapitated sortira sa collection de démonstration “ The First Damned ”

Le 4 juin, les virtuoses du death metal technologique polonais DÉCAPITÉ publiera ses premières démos dans une collection soigneusement triée sur le volet appelée “Le premier damné”.

Officiellement publié via Explosion nucléaire pour la première fois, DÉCAPITÉLes premières démos n’ont pas été remixées, remastérisées ou modifiées de quelque manière que ce soit. Au lieu de cela, il s’agit d’un instantané époustouflant de quatre jeunes hommes avec du feu dans le ventre et un avenir radieux devant eux.

Guitariste Waclaw “Vogg” Kieltyka déclare: “Pour certains d’entre vous, l’histoire derrière ces démos pourrait être un moyen formidable d’en apprendre davantage sur le groupe ou de vous rafraîchir la mémoire sur notre histoire.

«La bande de démo est au cœur de l’ADN du groupe, et quand j’y pense maintenant, je suis vraiment surpris que nous ayons pu enregistrer les deux démos à un si jeune âge.

“Je suis ravi qu’il ait été possible de travailler sur cette version avec une équipe formidable et de proposer quelque chose à nos fans inconditionnels. ‘The First Damned’ est unique, avec une mise en page et une biographie impressionnantes, que certains d’entre vous ne connaissent peut-être pas. avec.

“Si ce n’était pas pour Sauron, qui a eu l’idée de créer un groupe, mon frère Vitek, qui jouait de la batterie à l’âge de 12 ans, et Martin, qui a eu l’idée d’aller en studio pour enregistrer ces morceaux, il n’y aurait pas de groupe appelé DÉCAPITÉ. Nous étions juste un groupe de jeunes gars qui étaient inspirés par le thrash et le death metal. Maintenant, avec l’aide de gens formidables Dom Lawson, Micah Ulrich, Marcelo Vasco, et toute l’équipe qui a travaillé sur cette version, nous avons pu créer – à mon avis – un design cool et honorant la véritable ambiance de la cassette de démonstration.

“Pour la première fois, cet album sortira en LP, et bien sûr, nous ne pouvions pas oublier les cassettes, qui sont une autre façon cool de garder les souvenirs vivants. Nous n’avons rien changé au son. Nous avons pris le le son des maîtres DAT d’origine, donc c’est le vrai son organique de la musique que nous avons enregistrée à l’époque. J’espère que vous l’apprécierez de la même manière que moi. “

Aujourd’hui, DÉCAPITÉ a sorti la piste “Destin” comme premier apéritif des premières œuvres du groupe, lançant ce voyage émotionnel du passé. Le single est disponible sur toutes les plateformes de streaming numérique et en téléchargement.

Formé en 1996, DÉCAPITÉ s’est bâti une réputation au fil des ans comme l’un des leaders internationaux du genre «tech death». Au cours de ses près de 20 ans de carrière, DÉCAPITÉ a sorti sept albums studio, considérés comme l’une des sorties de death metal les plus influentes du 21e siècle.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de “cacher” les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).