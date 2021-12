Decapitated termine le travail sur un nouvel album et tourne le clip pour son premier single

Les virtuoses polonais du death metal DÉCAPITÉ ont terminé le travail sur leur huitième album studio pour une sortie en 2022 via Records d’explosion nucléaire. Le groupe vient de terminer le tournage d’une vidéo pour le premier single du LP, qui sera disponible au printemps prochain.

Plus tôt dans la journée (mercredi 29 décembre), DÉCAPITÉ guitariste Waclaw « Vogg » Kiełtyka pris à son Instagram d’écrire : « J’ai remarqué que certains d’entre vous souffrent d’un manque d’informations sur un nouvel album 🙂 Alors voici la déclaration :

« Le nouvel album de @decapitatedband est terminé ! Nous avons 10 nouvelles chansons et nous sommes déjà sur le point de terminer la vidéo du premier single. L’album est une quintessence de DÉCAPITÉ, mais je sens aussi que nous avons créé quelque chose de fort, de bouleversant, d’unique et d’inattendu cette fois !

« Je crois sincèrement qu’après une très longue attente, aucun de vous ne sera déçu.

« Première de l’album-Printemps 2022 ?#restez à l’écoute

« #nouvel album #décapité #8 #explosion nucléaire ».

DÉCAPITÉle dernier album de , « Anticulte », est sorti en juillet 2017 via Records d’explosion nucléaire.

De retour en mars 2018, Kiełtyka a déclaré que lui et ses compagnons de groupe étaient « prêts à revenir », deux mois après que toutes les accusations de viol et d’enlèvement aient été abandonnées contre eux dans le comté de Spokane.

Moins de deux semaines avant que les musiciens de death metal polonais ne soient jugés en janvier 2018 pour avoir prétendument kidnappé et violé une femme dans leur bus de tournée quatre mois plus tôt, le procureur du comté de Spokane Kelly Fitzgerald a déposé une requête rejetant toutes les accusations de viol et d’enlèvement. La motion citait « le bien-être de la victime » comme motif pour abandonner les charges sans préjudice, c’est-à-dire que les quatre membres de DÉCAPITÉ pourrait faire l’objet de poursuites à l’avenir.

Formé en 1996, DÉCAPITÉ construit une réputation au fil des ans comme l’un des leaders internationaux du genre « tech death ». Au cours de sa carrière de près de 20 ans, DÉCAPITÉ a sorti sept albums studio, qui sont considérés comme faisant partie des sorties de death metal les plus influentes du 21e siècle.

Depuis 2019, Kiełtyka s’est occupé des tâches de deuxième guitare dans TÊTE DE LA MACHINE suite au départ de Phil Demmel.



