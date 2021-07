Les maîtres de la mort de la technologie polonaise DÉCAPITÉ ont repoussé les tentatives d’individus anonymes de forcer l’annulation de la tournée européenne du 25e anniversaire du groupe récemment annoncée.

La controverse vient du fait que les quatre membres de DÉCAPITÉ ont été accusés par une femme de l’avoir violée après un concert en 2017 à Spokane, Washington. En janvier 2018, les accusations de viol et d’enlèvement contre les musiciens ont été abandonnées par les procureurs de l’État de Washington. À l’époque, les procureurs avaient déposé une requête devant la Cour supérieure du comté de Spokane rejetant les accusations, citant uniquement le “bien-être de la victime” comme raison.

Plus tôt aujourd’hui, DÉCAPITÉ a publié la déclaration suivante : « Comme beaucoup d’entre vous le savent peut-être ou non, en 2017, au milieu de notre tournée aux États-Unis, nous avons eu la pire expérience de notre vie pendant la période où nous avons été arrêtés et emprisonnés après avoir été faussement accusés d’agression sexuelle. Après que toutes les charges aient été abandonnées lorsque des preuves qui prouveraient notre innocence ont été révélées et que nous avons pu retourner en Pologne, nous avons fait une brève déclaration sur la situation et avons décidé de ne pas entrer dans une quelconque détail. Le groupe n’avait pas été reconnu coupable et nous ne voulions pas partager grand-chose, voire aucun, des détails de ce que nous avons dû traverser. Nous avons connu la vérité et la vérité gagnera toujours.

“Malheureusement, il a été porté à notre attention qu’un petit groupe de personnes, qui ne savent rien de notre cas ou ont un lien avec lui ou avec nous, ont contacté directement certains de nos sites et promoteurs britanniques bien-aimés de l’année 25 tournée anniversaire UE/Royaume-Uni que nous avons annoncée plus tôt cette semaine, ramenant de vieux articles de notre arrestation, dans le but de causer des dommages au groupe et à nos concerts.

“Au cours des dernières semaines et des derniers mois, nous avons entendu parler de plusieurs acteurs de l’industrie (que ce soit des groupes, des promoteurs ou des agents) sous le feu des critiques à juste titre après de graves allégations d’inconduite inacceptable. Cela n’a absolument aucun rapport avec DÉCAPITÉ. Nous n’avons rien à voir avec cela et ne méritons pas d’être à nouveau traînés dans la boue.

“Le groupe n’a aucun intérêt à ressasser le passé et certainement, les cicatrices doivent rester fermées. Nous apprécions la santé émotionnelle et mentale de nos membres et de TOUS impliqués dans leur vie. Nous ne reviendrons pas sur l’un des, si pas, les pires moments de notre vie. Cela nous fait mal que certaines personnes nous obligent à revivre tous ces terribles sentiments, alors que nous avons avancé et avons travaillé très dur pour reconstruire ce groupe.

“Nos membres, notre famille, notre label, nos fans les plus proches, nos amis et les gens de l’industrie de la musique nous ont aidés à chaque étape du chemin à nous maintenir à flot, ainsi que mentalement et émotionnellement forts.

“DÉCAPITÉ n’a jamais utilisé et ne construira jamais sa stratégie et sa reconnaissance, ni ne recherchera l’attention des médias, en parlant de la vie privée, en étant des scandalistes, ou en provoquant et offensant les autres. Mais une fois pour toutes, remettons les pendules à l’heure : nous soutenons fermement les victimes d’abus sexuels RÉELS, d’homophobie, de racisme et condamnons fermement tout acte ou sentiment de ce genre, TOUJOURS ! Il n’y a PAS de place pour cela dans notre communauté metal bien-aimée (ou ailleurs). Les accusations liées à tout type d’abus ou d’agression doivent toujours être prises au sérieux. Le harcèlement sexuel existe et c’est horrible. Mais de fausses accusations se produisent également et peuvent aussi très facilement et rapidement détruire des vies, des relations et des carrières. Malheureusement, nous en avons fait l’expérience de première main et cela nous poursuit encore aujourd’hui. Il est très malheureux et irrespectueux que certaines personnes essaient de retirer cela aux vrais survivants d’abus.

“Après des mois de travail acharné avec notre équipe, nous étions très heureux d’annoncer notre tournée anniversaire de 25 ans cette semaine. Au cas où un lieu ou un promoteur voudrait toujours annuler notre spectacle, cela nous attristerait profondément mais nous respecterons cette décision et avance.

“Nous avons hâte de reprendre la route après ces temps difficiles de Covid et espérons vous voir nombreux à l’une (ou plusieurs) de nos dates de tournée ci-dessous.



Merci encore une fois à tous ceux qui nous ont soutenus au fil des ans.”

La femme a allégué qu’elle avait été violée par les musiciens dans la salle de bain de leur bus de tournée après DÉCAPITÉConcert du 31 août 2017 avec TON ART EST MEURTRE à la salle de concert The Pin au centre-ville de Spokane dans le cadre des deux groupes’ “Double homicide” visiter. La femme a déclaré être entrée dans le bus pour prendre un verre avec le groupe avant que chaque membre ne s’impose à elle.

Les députés ont déclaré plus tard que la victime avait « des ecchymoses importantes sur le haut des bras compatibles avec la contention » et « de petites écorchures sur ses articulations qui étaient recouvertes de croûtes ».

Andy Marais, un membre de TON ART EST MEURTRE, a témoigné pour la défense, affirmant avoir vu la femme danser violemment dans le mosh pit devant la scène. “Elle se fracassait les mains, les bras et le corps contre la barricade métallique entre le public et la scène”, a-t-il déclaré dans les documents judiciaires.

Les quatre membres de DÉCAPITÉ ont été arrêtés le 9 septembre 2017 à Santa Ana, en Californie, après avoir joué à l’Observatoire. Ils ont été détenus dans la prison du comté de Los Angeles avant d’être extradés vers Spokane.

Les musiciens ont été libérés de prison le mois dernier alors qu’ils attendaient leur procès. Dans le cadre de leurs conditions de libération, ils ont reçu l’ordre de rester à Washington et ont dû remettre leurs passeports. Au cas où ils reviendraient en Pologne, ils ont reçu l’ordre de signer des renonciations à l’extradition, ce qui signifie qu’ils acceptaient d’être extradés vers les États-Unis.

le DÉCAPITÉ les membres ont été libérés sur leur propre engagement et n’ont pas eu à déposer de caution.

Leur procès devait commencer le 16 janvier 2018.



