Décarbonation pour 395 milliards de dollars d’investissements d’ici 2030 : rapport

Alors que le pays se dirige de manière plus agressive vers ses objectifs de décarbonation avec l’économie énergétique globale s’orientant vers des carburants plus verts, un courtier de Wall Street a déclaré que cet espace connaîtrait un investissement de 395 milliards de dollars d’ici 2030. Lors de la COP21 à Paris, dans le cadre de sa détermination nationale contributions, New Delhi s’était engagée à atteindre 40 % de la capacité électrique installée à partir de sources d’énergie non fossiles d’ici 2030.

Mais l’objectif a été atteint bien avant la date prévue en novembre 2021 avec une capacité d’énergie renouvelable installée atteignant 150,05 GW et une capacité d’énergie nucléaire à 6,78 GW, a déclaré le mois dernier le ministère des Énergies nouvelles et renouvelables de l’Union et a réitéré son engagement à atteindre 500 GW de puissance installée. capacité d’électricité à partir de sources de combustibles non fossiles d’ici 2030.

Cela porte la capacité énergétique totale installée basée sur les combustibles non fossiles à 156,83 GW, soit 40,1 % de la capacité totale installée de 390,8 GW, conformément à l’annonce du gouvernement lors de la COP26 à Glasgow en novembre. S’adressant aux médias lundi, Amish Shah , analyste de recherche chez Bank of America Securities India, a déclaré que le pays est désormais aligné sur les grandes économies sur les efforts de décarbonisation.

Et cette concentration supplémentaire verra le pays engager 395 milliards de dollars d’investissements pour la décarbonisation au cours de la décennie se terminant en 2030. Il n’a cependant pas révélé combien de ces sommes ont déjà été investies. intensification de l’approvisionnement et de l’apport de gaz naturel, pression du secteur privé naissant pour devenir net-zéro, amélioration de l’efficacité énergétique en privatisant la distribution d’électricité à travers le pays, meilleures installations de traitement de l’eau.

En outre, l’augmentation de la production de biocarburants, l’augmentation de l’approvisionnement en hydrogène et la mise en place de réglementations strictes en matière de décarbonation font également partie de la démarche du gouvernement en matière d’énergie verte. Les efforts dans cette direction comprennent également l’augmentation de la capacité de fret ferroviaire pour garantir le transport de plus de marchandises par les chemins de fer, davantage de projets de métro en réduisant les transports publics au diesel, l’amélioration de la technologie dans les centrales thermiques existantes, l’achèvement de l’électrification des chemins de fer, l’accélération de la transition BSVI à travers l’industrie automobile, entre autres, a indiqué la maison de courtage.

