Décarbonation: reprise économique sans émissions – The Financial Express

Le plan de décarbonation implique une stratégie à long terme axée sur le sevrage des émissions de gaz à effet de serre (GES) principalement de dioxyde de carbone en raison de sa part importante (76%) dans l’atmosphère. (Image représentative)

Par Syed Ali

Dans le monde post-COVID, la reprise économique verte a attiré une attention particulière en tant que stratégie gagnant-gagnant pour éviter les pires risques de la crise climatique. Le changement climatique est la crise déterminante de notre époque causée par le réchauffement de la planète en raison des émissions de carbone toujours croissantes dans l’atmosphère. Dans l’ère post-COVID, nous avons besoin d’un trifet cohésif de plans de décarbonation nationaux, régionaux et mondiaux avec des mécanismes transparents de rapport, de suivi et d’évaluation. Leur absence entravera considérablement les objectifs de développement tels que la réduction de la pauvreté, l’accès à l’eau potable, à l’électricité et au logement dans les économies émergentes et en développement, créant par la suite de nouvelles complications multidimensionnelles dans chaque segment productif de notre société. Cependant, suivre un plan multisectoriel et multilatéral basé sur le temps pour éliminer les émissions de carbone peut inverser et restaurer les dommages induits par le changement climatique sur nos milieux de vie.

Conformément à l’objectif de l’Accord de Paris; le réchauffement de la planète au-delà de 2 ° C (niveaux préindustriels) entraînera des dommages environnementaux graves et irréversibles. Le réchauffement de la planète est dû à la propension du carbone à retenir la chaleur plus longtemps; augmentation irréversible de la température mondiale. Cette augmentation des températures mondiales signifie de graves risques pour les systèmes écologiques ainsi que des impacts négatifs importants sur tous les organismes vivants, y compris nos propres espèces. En raison du changement climatique, nous assistons; catastrophes environnementales généralisées; sécheresses urbaines, cycles climatiques perturbés affectant les rendements agricoles, érosion des sols, élévation du niveau de la mer, super-cyclones, incendies de forêt, acidification des océans et événements similaires menaçant l’existence même de la vie sur notre planète.

L’amélioration de cette détérioration de l’environnement nécessite un plan d’action national pour la décarbonisation de notre infrastructure de production et de chaîne d’approvisionnement. Le plan de décarbonation implique une stratégie à long terme axée sur le sevrage des émissions de gaz à effet de serre (GES) principalement de dioxyde de carbone en raison de sa part importante (76%) dans l’atmosphère. À l’heure actuelle, seuls 29 pays ont soumis leurs «stratégies de développement à long terme à faibles émissions de gaz à effet de serre au secrétariat de la CCNUCC conformément à l’accord de Paris qui obligeait toutes les parties à soumettre leurs plans d’ici 2020. En outre, cette année sera témoin de deux événements importants en diplomatie climatique; COP 26 à Glasgow au Royaume-Uni et l’examen des contributions déterminées au niveau national (CDN) des États membres de l’accord de Paris soumis à la CCNUCC.

Selon le rapport sur les écarts d’émissions (2020) du PNUE, le monde se dirige vers une augmentation catastrophique de la température de 3 ° C bien au-delà des accords de Paris dans le cadre de l’objectif de 2 ° C. Par conséquent, cela fait de la COP 26 un sommet «décisif» pour rajeunir le consensus mondial sur la réduction des émissions. Malheureusement, la liste des pays ayant une stratégie de décarbonation à long terme n’inclut pas les principaux émetteurs respectivement de Chine, des États-Unis et d’Inde, responsables de plus de la moitié des émissions mondiales de CO2. Singapour est le seul pays asiatique sur les 29 pays à avoir soumis une stratégie de réduction des émissions à long terme pour décarboner son économie.

L’Inde est le 5e pays le plus vulnérable aux risques climatiques, ses très pauvres étant les plus touchés. En 2020, sur les dix événements liés au changement climatique les plus coûteux, deux se sont produits en Inde; Amphan, le super cyclone et les inondations d’octobre dans la région nord-est de l’Inde, coûtant énormément à l’économie. Pire encore, l’Inde abrite 9 des 10 villes les plus polluées au monde et cette tendance s’étend à l’ensemble du continent sud-asiatique qui compte 49 des 50 villes les plus polluées au monde. La pollution est un problème asiatique croissant, qui nécessite un plan régional urgent qui puisse contribuer à réduire les températures mondiales. À ce stade, une stratégie de décarbonisation holistique et énergique formulant explicitement des jalons pour la mise à l’échelle des transports, des infrastructures, de l’énergie et de l’agriculture propres à faible coût grâce à l’innovation est nécessaire de toute urgence.

Avec la réintégration des États-Unis dans l’accord de Paris, des mesures substantielles ont été franchies vers la réduction des émissions. Les États-Unis se sont engagés à réduire de 26 à 28% de leurs émissions d’ici 2030 et à zéro émission nette de carbone d’ici 2050. L’Inde a constitué un comité suprême pour la mise en œuvre de l’accord de Paris. La Chine, dans son récent 14ème plan quinquennal, a défini la feuille de route pour la “ neutralité carbone d’ici 2060, avec une réduction immédiate de 18% et 13,5% de CO2 et d’intensité énergétique, respectivement de 2021 à 2025.

Quantifier la quantité d’innovation nécessaire pour remplacer toutes les technologies polluantes par des sources plus propres est une tâche ardue. L’innovation est au centre de notre lutte contre le changement climatique et pour cette raison, nous avons besoin d’alliances internationales proactives sur l’innovation climatique dans tous les secteurs, en particulier la communauté scientifique. Lors de l’accord de Paris (2016), une coalition de 24 pays + la Commission européenne a lancé la “ Mission Innovation ” pour favoriser et soutenir le financement de technologies plus vertes et doubler l’investissement public dans la R&D des énergies propres. Plus important encore, nous devons nous concentrer sur la connaissance du climat pour extraire l’ingéniosité humaine partout où cela est possible, similaire au développement du vaccin COVID en un temps record. Comme Bill Gates l’articule dans son récent livre, «Comment éviter une catastrophe climatique», «La résolution du réchauffement climatique serait« la chose la plus étonnante que l’humanité ait faite ».

(L’auteur est un analyste indépendant sur les affaires d’Amérique latine et de développement durable. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online. Twitter: @Alinyst)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.